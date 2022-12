Gli orari dei mezzi Atm (metro e bus) per Capodanno a Milano

Funziona la metro di Milano a Capodanno? Fino a che ora? Per rispondere a domande come queste Atm ha pubblicato sul proprio portale un dettagliato elenco con gli orari di tutti i mezzi (bus, tram e metro) per la notte e la giornata di Capodanno e per il giorno dell'Epifania.

Orari Atm per la notte di Capodanno

Sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono l’orario del sabato, le linee di superficie l’orario festivo. Sono in normale servizio i bus delle linee notturne, quel sistema di linee autobus in servizio dalla tarda sera nell’area urbana del Comune di Milano. Si viaggia con il biglietto da 2 euro, con altri biglietti della tariffa Mi1-Mi3 (giornalieri, 3 giorni, carnet) oppure con l’abbonamento urbano. Qui trovate la mappa di tutte le linee.

M1, ultime partenze

Da Sesto FS per Bisceglie 00:20 Da Sesto FS per Rho 23:54 Da Sesto FS per Molino Dorino 00:13 Da Rho Fiera per Sesto FS 00:12 Da Bisceglie per Sesto FS 00:11

M2, ultime partenze

Da Assago Forum per Cologno 00:21 Da Abbiategrasso per Gobba 00:36 Da Cologno per Abbiategrasso 00:05 Da Abbiategrasso per Gessate 20:49 Da Gessate per Abbiategrasso 21:32 Da Gobba per Abbiategrasso 00:43 Da Gobba per Assago Forum 00:21

Dopo le 22 i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate. Gli orari a questa pagina.

M3, ultime partenze

Da San Donato per Comasina 00:23 Da Comasina per San Donato 00:21

M4, ultime partenze

Da Dateo per Linate 21:00 Da Linate per Dateo 21:00

M5, ultime partenze

Da Bignami per San Siro 00:02 Da San Siro per Bignami 00:00

Orari delle metropolitane

dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Tutte le linee seguono orario del sabato.

26 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono orario del festivo.

M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21. Trovate gli orari sulla app.

Orari di bus, tram e filobus

27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì–venerdì. Le corse scolastiche sono sospese.

26, 31 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Il 31 dicembre e il 7 gennaio le linee 38, 39, 55 e 89 seguono l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Il 31 dicembre le linee NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato.

Rete notturna

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti, come di consueto.

le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio.

Linee di superficie

Qui sotto trovate, linea per linea, gli orari delle prime e ultime partenze dai capolinea.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

26 dicembre dalle 13:00 alle 20:00 31 dicembre dalle 6:40 alle 20:00 1° gennaio sostituita dal bus 925 6 gennaio dalle 13:00 alle 20:00

I bus della linea 925 partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina. Nelle altre giornate seguono il consueto orario.

Atm Point

Lunedì 26 dicembre e domenica 1° gennaio tutti gli ATM Point sono chiusi.

Dal 27 dicembre all’8 gennaio gli sportelli di Garibaldi e Zara sono chiusi.

Sabato 31 dicembre Duomo, Cadorna, Centrale, Loreto, Romolo sono aperti dalle 7:45 alle 13:30. Chiusi tutti gli altri.

Venerdì 6 gennaio Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 17:30. Chiusi tutti gli altri.

L’ATM Point di Monza è chiuso i giorni 26 e 31 dicembre e 1, 6 e 8 gennaio.

Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario.

Parcheggi di corrispondenza

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo, sono chiusi dalle 20 del 23 dicembre alle 7 del 2 gennaio. San Leonardo resta chiuso dalle 20 del 23 dicembre fino alle 7 del 9 gennaio.

Il parcheggio Forlanini segue il consueto orario

Il parcheggio a raso di Crescenzago resta chiuso fino al 9 gennaio.

Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 5:30 nei giorni feriali e dalle 6 nei giorni festivi fino all’1 di notte.

I parcheggi di Pisani, Abbiategrasso, Bovio, Lorenteggio e Romolo raso saranno regolarmente aperti e a pagamento 24 ore su 24.

Il 31 dicembre i parcheggi di Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, Famagosta, Forlani, Maciachini, Cascina Gobba, San Donato Paullo/Emilia e Rogoredo seguono il consueto orario. I parcheggi di Caterina da Forlì, Romolo Multipiano e Cassiodoro chiudono alle 21.

Potete consultare gli orari dei parcheggi di corrispondenza con le linee metropolitane a questa pagina.

Dove comprare i biglietti per i mezzi pubblici

Per viaggiare a Milano sui mezzi Atm serve un biglietto da 2 euro (valido per le zone Mi1-Mi3).

Nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse. Vi suggeriamo di comprare i biglietti qualche giorno prima. Potete sempre comprarli ai distributori automatici nelle stazioni della metropolitana, oppure sull'app con carta di credito, o anche inviando un sms al 48444 con scritto ATM.

Il metrò si paga anche contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente all’ingresso con una carta contactless:

cercate i tornelli color arancio

avvicinate la carta al lettore della stazione di partenza per entrare

avvicinatela al tornello della stazione di arrivo per uscire

Il sistema calcola automaticamente la tariffa per il viaggio. E dal quarto viaggio, applica la tariffa giornaliera. Per saperne di più visitate questa pagina.