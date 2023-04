Gli orari di metro e mezzi Atm per Pasqua e Pasquetta

Orario speciale per Pasqua. Orario festivo negli altri giorni. Atm, società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha elaborato il proprio piano per le imminenti feste pasquali. A Pasqua e Pasquetta, inevitabilmente, ci saranno meno corse di metropolitane, autobus e tram, con i passeggeri che dovranno attendere qualche minuto in più per salire a bordo dei mezzi.

"Sabato 8 aprile, tutte le linee seguono l’orario del sabato, mentre domenica 9 aprile le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte. "Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi", anche a Pasqua. Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, "tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo".

Qui gli orari per Pasqua delle linee M1 - M2 - M3

Gli orari dei bus

I bus delle linee notturne fanno normale servizio nelle notti tra il 7 e l’8, l’8 e il 9 e il 9 e 10 aprile. "Giovedì 6, venerdì 7 e martedì 11 aprile le linee suburbane seguono l’orario del lunedì venerdì" e "le corse scolastiche sono sospese", ha spiegato Atm.

"Sabato 8 aprile, le linee 38, 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane seguono il normale orario del sabato. Le linee 172, 174 non fanno servizio. Tutte le altre linee seguono i normali orari di un giorno festivo", ha proseguito l'azienda.

Come per le metropolitane, domenica 9 aprile, "le linee urbane e suburbane seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua" - qui tutti gli orari - e "le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa".

Infine lunedì 10 aprile, "tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo" e "le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa".

Capitolo sosta. Domenica 9 e lunedì 11 aprile i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento. I parcheggi di piazza Abbiategrasso, Romolo e Bovio sono aperti a pagamento. Il parcheggio di Crescenzago è chiuso.