Gli orari di metro e mezzi Atm nel ponte del 25 aprile

Ponte anche per Atm. La società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina ha preparato il proprio piano per lunedì 24 e martedì 25 aprile, il ponte che precede la festa della Liberazione.

Lunedì, si legge sul sito dell'azienda di Foro Bonaparte, "òe linee urbane e le linee suburbane seguono l’orario del sabato. Le linee 171, 176, 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì venerdì. Le linee 172, 174 e 175 non fanno servizio". Martedì 25, invece, "tutte le linee seguono il consueto orario festivo".

Capitolo metro. "Lunedì 24 aprile tutte le linee seguono l’orario del sabato, martedì 25 aprile tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo. La linea M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21". E ancora: "Nelle notti tra il 23 e il 24 e tra il 25 e il 26 aprile non fanno servizio le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94. Fanno servizio le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91.

Nelle notti tra il 24 e il 25 aprile sono in servizio tutti i bus delle linee notturne".

Lunedì parcheggi di corrispondenza aperti, mentre il 25 i "parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo, i parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento". I parcheggi di piazza Abbiategrasso, Romolo e Bovio sono invece "aperti a pagamento".

Nella giornata del 25, ha concluso Atm, "tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per permettere il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione".