Primo maggio a Milano: orari di metro, tram e bus Atm

Festa dei Lavoratori a Milano. Ecco come cambiano gli orari dei mezzi Atm in occasione del Primo maggio. A partire dal servizio che sarà dalle 7 fino alle 19.30. In occasione del corteo che interesserà le vie della città, l'azienda ha comunicato quali sono i tram e i bus che devieranno dal normale percorso per consentire la manifestazione.

Se il servizio si interrompe alle 19.30, non ci sono stati comunque resi disponibili i bus notturni nelle notti tra il 30 e il primo e tra il primo e il 2 maggio. La metro leggera che connette Cascina Gobba all'ospedale San Raffaele fa servizio dalle 13 alle 20, in altri orari è possibili usare la linea 925 che fa capolinea a Cascina Gobba. Stop anche per il radiobus di quartiere.

Parcheggi Atm a Milano

I parcheggi di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo sono aperti (non a pagamento e senza presenza di personale).

I parcheggi di Vittor Pisani, Abbiategrasso, Bovio e Romolo sono aperti a pagamento 24 ore su 24. Chiudono alle 21 quelli di Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, Cassiodoro, Caterina da Forlì, Famagosta, Romolo Multipiano, Cascina Gobba, San Donato Paullese/Emilia, Maciachini e Rogoredo. Il parcheggio di Forlanini chiude alle 21, ma resta aperto senza presenza di personale.