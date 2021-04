Gli orari dei mezzi Atm per il 1 maggio: prima e ultima corsa di metro, bus e tram a Milano

Festa dei lavoratori e servizio ridotto. Sabato 1 maggio i mezzi Atm a Milano cominceranno a circolare più tardi al mattino e termineranno le corse più presto di sera, in quello che sarà il primo weekend in zona gialla per la Lombardia dopo mesi di zona arancione e rossa, con divieti e restrizioni decisamente più duri.

Atm, sul proprio sito ufficiale, ha segnalato che "sabato 1° maggio, giorno della Festa dei lavoratori, tutte le linee Atm fanno servizio dalle 7 alle 19:30". I treni delle quattro linee metropolitane - che avranno frequenze più dilatate -, gli autobus e i tram saranno in servizio quindi fino al tardo pomeriggio e nelle notti tra il 30 aprile e il 2 maggio non sarà disponibile neanche il servizio rete notturna.

Gli orari della metro

Linea M1

Da Sesto FS per Bisceglie 7:10 19:06

Da Sesto FS per Rho Fiera 7:19 18:56

Da Sesto FS per Molino Dorino 7:19 19:12

Da Bisceglie per Sesto FS 7:21 19:16

Da Molino Dorino per Sesto FS 7:09 19:03

Da Rho Fiera per Sesto FS 7:22 19:00

Da Duomo per Bisceglie 7:29 19:25

Da Duomo per Molino Dorino 7:38 19:31

Da Duomo per Rho Fiera 7:38 19:15

Da Duomo per Sesto FS 7:28 19:30

Frequenze

Tratta Sesto FS-Pagano: treni ogni 8 minuti

Diramazione per Rho Fiera e Bisceglie: treni ogni 16 minuti

Linea M2

Da Abbiategrasso per Cascina Gobba 6:51 18:25

Da Abbiategrasso per Gessate 7:29 19:03

Da Abbiategrasso per Cologno Nord 7:11 19:11

Da Assago Forum per Cologno Nord 7:41 19:15

Da Assago Forum per Gessate 6:56

Da Assago Forum per Cascina Gobba 7:15

Da Gessate per Abbiategrasso 6:59 19:03

Da Cologno Nord per Assago Forum 6:53

Da Cologno Nord per Abbiategrasso 8:04 19:05

Da Cascina Gobba per Abbiategrasso 7:09 19:03

Da Cascina Gobba per Assago Forum 8:19 18:48

Frequenze

Famagosta - Cascina Gobba: treni ogni 7 minuti e 30

Assago Forum – Cologno Nord e Gessate: treni ogni 30 minuti

Linea M3

Da Comasina per San Donato 7:00 19:20

Da San Donato per Comasina 7:00 19:24

Da Duomo per San Donato 7:17 19:36

Da Duomo per Comasina 7:14 19:38

Frequenze

Treni ogni 7 minuti e 30

Linea M5

Da Bignami 7:00 19:34

Da San Siro 7:00 19:31

Da Garibaldi per Bignami 7:15 19:47

Da Garibaldi per San Siro 7:12 19:49

Frequenze

Treni ogni 4 minuti circa

Stessa organizzazione, più o meno, anche per i mezzi di superficie: qui le prime e ultime partenze dai capolinea di tutte le linee dei bus, qui per i tram.

I parcheggi di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo sono aperti e utilizzabili gratuitamente, mentre è chiuso quello di Crescenzago. I parcheggi di Molinetto di Lorenteggio, Vittor Pisani, Abbiategrasso e Bovio sono aperti a pagamento H24, ha fatto sapere sempre Atm, e tutti i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti a pagamento dalle 6 alle 21.