Gli orari dei mezzi Atm fino all'Epifania a Milano

Corse ridotte e un po' di attese in più. Atm ha preparato il piano per gli ultimi giorni di festa fino all'Epifania e il successivo ponte di venerdì 7 gennaio. Il 5 e 7 le metro seguono l'orario del sabato, mentre il 6 gennaio rispettano l'orario festivo.

Discorso simile per bus, tram e filobus: i mezzi di superficie effettuano le corse con l'orario del sabato il 5 e 7 gennaio. "Negli stessi giorni - si legge sul sito della società di Foro Bonaparte - le linee 709, 926, 927 seguono l’orario dal lunedì al venerdì" e "le corse scolastiche sono sospese". Orario festivo per il 6 e 8 gennaio, ma "fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3, che l’8 gennaio seguono l’orario del sabato, senza corse scolastiche".

E ancora: "Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio come al solito nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica. Sono in servizio anche nelle notti tra il 5 e 6 gennaio", mentre "le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio come di consueto tutte le notti". Giovedì 6 gennaio la metro leggera Gobba-San Raffaele è in servizio dalle 13 alle 20 e la tranvia Milano-Limbiate segue l'orario festivo ed è sostituita dai bus.

Per effetto dell'ultimo decreto anti covid, per viaggiare a bordo dei mezzi Atm serviranno il green pass - per ora basta quello base, ma dal 10 gennaio sarà necessario quello rafforzato - e la mascherina Ffp2.

Il giorno dell'Epifania gli Atm ooint di Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 17:30 e sono chiusi tutti gli altri. I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm fino alle 7 del 10 gennaio, il parcheggio Forlanini segue il consueto orario e il parcheggio a raso di Crescenzago è invece chiuso fino alle 7 del 10 gennaio.

"Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 5:30 nei giorni feriali e dalle 6 nei giorni festivi fino all’1 di notte. I parcheggi di Pisani, Abbiategrasso, Bovio, Lorenteggio e Romolo raso - conclude Atm - saranno regolarmente aperti e a pagamento 24 ore su 24".