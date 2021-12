Gli orari mezzi e metro a Capodanno a Milano

Atm ricorda gli orari dei mezzi per Capodanno. Attenzione: con il Decreto Natale sono obbligatorie le mascherine ffp2, che offrono una maggiore protezione dai contagi covid.

Venerdì 31 dicembre 2021 tutte le linee metropolitane e di superficie seguono l’orario del sabato. Sono in normale servizio i bus delle linee notturne.

Orari delle metropolitane

24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio: orario del sabato.

26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio: orario festivo.

Orari di bus, tram e filobus

24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio: orario del sabato. Il 24 dicembre le linee che attraversano il centro sono rinforzate con corse aggiuntive. Negli stessi giorni, le linee 709, 926, 927 seguono l’orario dal lunedì al venerdì. Le corse scolastiche sono sospese.

26 dicembre, 1, 2 ,6 e 8 gennaio: orario festivo. Fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3, che l’8 gennaio seguono l’orario del sabato (senza corse scolastiche).

Rete notturna

Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio come al solito nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica. Sono in servizio anche nelle notti tra il 31 dicembre e l’1 gennaio e tra il 5 e 6 gennaio.

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio come di consueto tutte le notti.

M2: lavori sospesi dal 23 dicembre al 2 gennaio

Dal 23 dicembre al 2 gennaio i treni serali della M2 viaggeranno normalmente lungo tutta la linea, anche tra Villa Fiorita e Gessate. Atm riaprirà il cantiere per il rinnovo dei binari da lunedì 3 gennaio, quando i bus torneranno a sostituire i treni tra Villa Fiorita e Gessate dopo le 22. Maggiori informazioni a questa pagina.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

31 dicembre dalle 6:40 alle 20:00 1 gennaio sostituita dal bus 925 2 gennaio dalle 13:00 alle 20: 00 6 gennaio dalle 13:00 alle 20:00

I bus della linea 925 partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.