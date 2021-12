Gli orari dei mezzi Atm per il weekend e il ponte di Sant'Ambrogio

Più metro, orari prolungati e corse aggiuntive. Atm si prepara al weekend - il primo delle festività natalizie -, al ponte di Sant'Ambrogio, all'Immacolata e alla Prima alla Scala. Sul proprio sito, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino ha pubblicato una guida agli orari con tutto quello che c'è da sapere in vista dei prossimi giorni.

Orari di bus, tram e filobus

Le linee 2, 14, 16, 50, 54, 57 e 94 sono rinforzate con corse aggiuntive.

Le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato.

Le linee suburbane seguono l’orario del sabato. Le corse scolastiche sono sospese ad eccezione di quelle sulle linee 709, 926 e 927, che seguono l’orario feriale.

Lunedì 6 e martedì 7 dicembre le linee urbane seguono l’orario festivo.

Mercoledì 8 dicembre tutte le linee seguono l’orario festivo.

Le linee 171, 172, 174, 175 e 176 fanno servizio fino alle ore 13.

Orari delle metropolitane

Da sabato 4 a domenica 12 dicembre la M1 è potenziata con treni aggiuntivi per i visitatori dell’Artigiano in Fiera.

Lunedì 6 e martedì 7 dicembre le linee seguono l’orario del sabato potenziato con treni aggiuntivi.

Mercoledì 8 dicembre le linee seguono l’orario festivo potenziato con treni aggiuntivi.

Prima alla Scala: il tram 1 non passa nella piazza

Martedì 7 dicembre piazza della Scala è chiusa per la Prima a teatro.

Dalle 12:30 in poi le vetture della linea 1 non passano da via Turati, p.za Cavour, via Manzoni, p.za della Scala e via Tommaso Grossi. Fanno servizio su due tratte spezzate:

Greco e Repubblica. Da qui, proseguono verso piazza 4 Novembre (Centrale FS), passando per viale Monte Santo, via Galilei e via Filzi.

Roserio e Broletto. Da qui, proseguono verso via Cantù (Duomo) passando per Cordusio, via Orefici, via Hugò e via Spadari.

In alternativa, tra Duomo e Repubblica usate la M3.

Fiera degli Oh Bej Oh Bej: come raggiungere i mercatini al Castello

Usate le stazioni del metrò di Cairoli, Cadorna, Cordusio o Lanza. Qui trovate la mappa delle linee metropolitane.

Tram e bus sono deviati nei giorni dei mercatini

Per permettere i mercatini, le linee 4, 58, 94 e N25 cambiano percorso dalle 18 di sabato 4 a fine servizio di mercoledì 8 dicembre.