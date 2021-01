Milano, gli orari di metro, bus e tram Atm per mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania

Meno mezzi e "punti assistenza" chiusi. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino, ha reso noti gli orari dei propri servizi per mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Le linee metropolitane e quelle di superficie, autobus e tram, seguiranno "l'orario festivo" - ha fatto sapere la società di Foro Bonaparte - ad "eccezione delle linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, seguono l’orario del sabato". Martedì 5 gennaio, invece, "orario del sabato" per tutti. Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 saranno in servizio, come di consueto, tutte le notti, compresa quella dell'Epifania.

Cambiamenti anche per la metro leggera Gobba-San Raffaele: lunedì 4 e martedì 5 gennaio sarà in funzione dalle 6:40 alle 20:00, mercoledì 6 gennaio dalle 13:00 alle 20:00. "Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale potete usare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina", ha segnalato Atm. La tranvia Milano-Limbiate il 6 gennaio sarà invece svolta con servizio bus, con gli orari del sabato.

Mercoledì 6 gennaio saranno invece chiusi gli Atm point di tutte le stazioni.