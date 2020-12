Orari metro e mezzi Atm a Milano a Capodanno e 6 gennaio 2021

Atm ha pubblicato gli orari di mezzi durante il periodo natalizio che culmina con il 6 gennaio 2021, nel rispetto del regolamento anti-covid del 18 dicembre.

Orari linee metropolitane e di superficie

1, 2 ,3 e 6 gennaio: orario festivo. Fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, che il 2 gennaio seguono l’orario del sabato.

orario festivo. Fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, che il 2 gennaio seguono l’orario del sabato. 30, 31 dicembre, 4 e 5 gennaio: orario del sabato.

Rete notturna

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio, come di consueto, tutte le notti.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

Mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre: dalle 6:40 alle 20:00

dalle 6:40 alle 20:00 Venerdì 1 gennaio: servizio sospeso

servizio sospeso Sabato 2 gennaio: dalle 6:40 alle 20:00

dalle 6:40 alle 20:00 Domenica 3 gennaio: dalle 13:00 alle 20:00

dalle 13:00 alle 20:00 Lunedì 4 e martedì 5 gennaio: dalle 6:40 alle 20:00

dalle 6:40 alle 20:00 Mercoledì 6 gennaio: dalle 13:00 alle 20:00

Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale potete usare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Tranvia Milano-Limbiate

Nei giorni 1, 3 e 6 gennaio la linea segue l’orario festivo e si svolge con bus.

Nei giorni 30 e 31 dicembre e 2, 4 e 5 gennaio il servizio segue l’orario del sabato.

Atm Point

Giovedì 31 dicembre gli ATM Point di Duomo, Cadorna, Centrale, Garibaldi, Loreto, Romolo, sono aperti dalle 07:45 alle 13:30.

Venerdì 1 e mercoledì 6 gennaio tutti gli ATM Point sono chiusi.

Domenica 3 gennaio l’ATM Point di Cadorna è chiuso.

Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario.

Parcheggi di corrispondenza

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 di mercoledì 23 dicembre alle ore 7 di lunedì 4 gennaio

Il parcheggio Forlanini segue il consueto orario

Il parcheggio a raso di Crescenzago è chiuso dalle 20 di giovedì 24 dicembre alle 7 di lunedì 4 gennaio

Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 5:30 nei giorni feriali e dalle 6 nei giorni festivi fino all’1 di notte.

I parcheggi di Pisani, Abbiategrasso e Bovio saranno regolarmente aperti e a pagamento 24 ore su 24

Il 31 dicembre i parcheggi di Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, Famagosta, Cascina Gobba, San Donato Paullo/Emilia e Rogoredo seguono il consueto orario. I parcheggi di Caterina da Forlì, Romolo Multipiano, Maciachini, e Cassiodoro chiudono alle 21. I parcheggi di Pisani, Abbiategrasso e Bovio saranno regolarmente aperti e a pagamento 24 ore su 24