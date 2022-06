Orario estivo Trenord: ecco cosa cambia e quali treni sono coinvolti

Da domenica 12 giugno entrerà in vigore l'aggiornamento all’orario ufficiale dei treni Trenord. Nei mesi estivi, i gestori dell'infrastruttura hanno previsto lo svolgimento di lavori su diverse tratte della rete ferroviaria che imporranno modifiche alla circolazione su alcune linee. Con il nuovo orario saranno attivati nuovi treni, servizi turistici e sarà rimodulato il servizio su alcune linee con lievi modifiche d’orario.

Il periodo di riduzione estiva, anche in concomitanza con le indisponibilità previste dal gestore della rete ferroviaria, inizierà domenica 31 luglio. Da lunedì 29 agosto riprenderà il servizio completo. Tutte le variazioni sono riportate nel dettaglio nelle pagine delle linee coinvolte del sito Trenord.it e dell'App di Trenord.

Il riepilogo dei principali interventi suddivisi per direttrice

Milano – Lecco – Sondrio – Tirano

Dal 12 giugno il treno RE 2843 partirà da Tirano (p.20.08), anziché da Sondrio; d conseguenza, il bus sostitutivo 1297A (Tirano p.19.54 – Sondrio a.20.36) non sarà più effettuato .

Dal 26 giugno al 9 settembre, su disposizione di Rfi, verrà sospesa la circolazione ferroviaria fra Colico e Tirano per lavori di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale. Tutte le corse saranno sostituite con servizi autobus, “diretti” e “locali”, con interscambio treno/bus nella stazione di Colico. Ricordiamo che sui servizi sostitutivi non è consentito il trasporto delle bici al seguito. Tra Colico e Milano il servizio rimane invariato.

Allegato al presente avviso la tabella di dettaglio (Allegato n.1)

Allegato 1 [pdf]

Colico – Chiavenna

Dal 26 giugno al 1° luglio, su disposizione di RFI, per lavori di potenziamento infrastrutturale che riguardano anche la stazione di Dubino, sarà sospesa la circolazione dell’intera linea. Il servizio sarà garantito da bus sostitutivi.

Allegato al presente avviso la tabella di dettaglio (Allegato n.2)

Allegato 2 [pdf]

S8 Lecco – Carnate – Milano

Dal 13 giugno sarà attivato un nuovo treno 24839 (Lecco 10.36 – Milano Porta Garibaldi 11.38) che circolerà dal lunedì al sabato (eccetto festivi).

Lecco – Bergamo – Brescia

Dal 13 giugno, sarà attivato il nuovo treno10745 (Lecco 21.12 – Bergamo 21.52) che circolerà dal lunedì al venerdì (eccetto festivi); di conseguenza, non sarà più effettuato il bus sostitutivo 745A (Lecco 21.12 – Bergamo 22.15).

Brescia – Piadena – Parma

Dal 17 luglio al 28 agosto, su disposizione di Rfi, per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea, la circolazione dei treni verrà sospesa. Pertanto, l’intera offerta ferroviaria sarà garantita da un servizio di autobus sostitutivi.

Allegato al presente avviso la tabella di dettaglio (Allegato n.3)

Allegato 3 [pdf]

Bergamo – Brescia – Cremona

Dal 12 giugno nella tratta Bergamo - Brescia – Cremona, saranno attivati i seguenti nuovi treni:

R 10515 (Bergamo 6.43 –Cremona 8.38) che circolerà giornalmente;

R 10544 (Cremona 21.39 –Bergamo 23.10) che circolerà giornalmente;

R 10543 (Brescia 21.40 – Cremona 22.38) che circolerà giornalmente (eccetto dal 31 luglio al 28 agosto).

Invece, i seguenti treni modificano la periodicità:

R 10514 (Cremona 6.24 – Brescia 7.22) circolerà giornalmente (eccetto dal 31 luglio al 28 agosto);

R 10539 (Brescia 19.40 – Cremona 20.38) circolerà giornalmente (eccetto dal 31 luglio al 28 agosto).

Brescia – Iseo – Edolo/Breno

Dal 12 giugno sarà ripristinata l’offerta ordinaria “pre-Covid”, mediante il prolungamento dei treni da/per Breno e la contestuale soppressione dei servizi sostitutivi correlati.

Inoltre, non sarà più effettuato il treno R 12919 (Iseo 8.06 – Brescia 8.38).

Dal 13 giugno al 15 luglio, su disposizione di FerrovieNord, per lavori di manutenzione straordinaria nella tratta Sale M.– Pisogne, sarà sospesa la circolazione ferroviaria nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Le corse interessate saranno sostituite con autobus; previste modifiche d’orario ai treni per consentire l’interscambio fra treni e bus.

Allegato al presente avviso la tabella di dettaglio (Allegato n.4)

Allegato 4 [pdf]

Saronno – Milano – Lodi

Dal 12 giugno sarà ripristinato il treno R 11835 (Milano Bovisa 11:25 – Saronno 11:52) che circolerà dal lunedì al sabato, eccetto i festivi (non circola dal 31.07 al 28.08.2022).

Laveno Nord – Varese Nord – Saronno – Milano Cadorna

Inoltre, saranno attivati nuovi treni:

R 10023 (Milano Cadorna 8.39 – Varese N. 9.40) che circolerà giornalmente;

RE 36 (Laveno 9.37 – Milano Cadorna 11.08) che circolerà giornalmente;

R 10036 (Varese N. 10.20 – Milano Cadorna 11.22) che circolerà giornalmente;

RE 2075 (Milano Cadorna 19.09 – Laveno 20.53) che circolerà dal lunedì al venerdì, eccetto i festivi;

RE 2081 (Milano Cadorna 19.52 – Laveno 21.23) che circolerà dal lunedì al venerdì (escluso festivi).

Contestualmente non saranno più effettuati i seguenti treni:

R 23 (Milano Cadorna 8.39 – Laveno M. Lago 10.23);

R 36 (Laveno M. Lago 9.38 – Milano Cadorna 11.21);

R 12075 (Milano Cadorna 19.09 – Varese N. 20.10);

RE 2077 (Milano Cadorna 19.22 – Laveno M. Lago 20.53).

Milano – Pavia – Stradella/Piacenza;

Milano – Pavia – Voghera – Alessandria

Dal 12 giugno i seguenti treni modificano la periodicità:

R 10492 (Piacenza 5.39 – Milano G. Pirelli 7.38) circolerà dal lunedì al sabato, eccetto festivi;

R 10466 (Piacenza 12.19 – Milano G. Pirelli 14.13) circolerà giornalmente;

R 10479 (Milano G. Pirelli 18.47 – Piacenza 20.34) circolerà giornalmente;

R 10483 (Milano G. Pirelli 20.47 – Piacenza 22.41) circolerà dal lunedì al sabato, eccetto festivi.

Inoltre, si segnala che sarà attivato, nei giorni festivi, il bus 2343A da Pavia (p. 22.05) a Stradella (a. 23.15).

Dal 29 luglio all’11 settembre, per lavori di manutenzione straordinaria che saranno svolti dal gestore dell’infrastruttura RFI, tra le stazioni di Pavia e Bressana, sarà prevista una riduzione dell’offerta ferroviaria per alcuni treni RE della direttrice Alessandria - Voghera - Pavia - Milano e R della direttrice Stradella-Pavia-Milano che viaggeranno esclusivamente nella tratta Milano – Pavia (eccezione per alcune corse che non saranno effettuate per l’intero percorso).

Allegato al presente avviso la tabella di dettaglio (Allegato n.5)

Allegato 5 [pdf]

Milano – Gallarate – Varese – Porto Ceresio

Dal 13 giugno sarà attivato un nuovo treno 2571 (Varese 19.06 – Milano Porta Garibaldi 19.58) che circolerà dal lunedì al venerdì (eccetto festivi) fino al 29 luglio e dal 29 agosto.

Milano – Gallarate – Luino

Dal 12 giugno al 28 agosto saranno attivati i treni turistici che circoleranno nei giorni festivi:

R 25332 (Gallarate 10.19 – Luino 11.15);

R 25327 (Luino 10.45 – Gallarate 11.41);

R 25394 (Gallarate 12.19 – Luino 13.15).

R 25391 (Luino 12.45 – Gallarate 13.41).

S11 Chiasso – Como – Seregno – Milano;

S7 Milano –Monza – Molteno – Lecco;

S9 Albairate – Seregno – Saronno

Dal 3 luglio al 28 agosto, su disposizione di Rfi, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Sesto S.G. e Monza, la circolazione dei treni tra Monza e Milano subirà variazioni.

Segnaliamo che:

i treni della linea S7 Milano – Monza – Molteno – Leccoviaggeranno tra Lecco e Monza; non si effettuano tra Monza e Milano dove sarà possibile utilizzare l’interscambio con le linee S8 e Regionali da e per Bergamo/Milano Porta Garibaldi/Centrale.

i treni della linea S9 Albairate – Seregno – Saronnoviaggeranno tra Milano Lambrate e Albairate. Fino e da Seregno sarà possibile utilizzare i treni delle linee S11 e Regionali da e per Chiasso. Nella tratta Seregno – Saronno sarà impostato un servizio cadenzato posticipato di 15’ rispetto all’orario attuale.

Dal 29 agosto, sempre sulla linea S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate:

il treno S9 24935 (Saronno 09:35 – Milano Greco Pirelli 10:27) sarà prolungato fino ad Albairate;

il treno S9 24958, (Milano Greco Pirelli 16:33 – Saronno 17:25), partirà da Albairate.

Inoltre, saranno attivati nuovi treni:

S9 24942/31441 da Albairate (p. 11.38) a Saronno (a. 13:24) dal lunedì al sabato (eccetto festivi);

S9 31446/24951 da Saronno (p. 13.35) ad Albairate (a. 15:22) dal lunedì al sabato (eccetto festivi).

Alcuni treni della linea S11 Chiasso – Como – Seregno – Milano da e per Como S.G./Chiasso, circolano con una nuova numerazione e subiscono modifiche d’orario in partenza/arrivo da 2’ a 4’.

Inoltre, si segnala che il treno S11 25201 (Como S.G. 7.03 - Milano C. 7.50) non sarà effettuato.

Dal 4 settembre sarà ripristinato il cadenzamento semi orario anche nelle giornate festive per i treni della linea Milano Porta Garibaldi – Como S. G.

Ulteriori variazioni e lavori infrastrutturali saranno previsti da fine agosto, principalmente sulla linea Domodossola-Arona-Milano per le quali si farà seguito con opportune comunicazioni sui canali Trenord.