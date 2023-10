Quando sono aperti i cimiteri a Milano nel ponte del 1-2 novembre 2023

Come ogni anno, per i giorni di Ognissanti si prolungano gli orari di apertura dei cimiteri milanesi, in modo da rispondere alla maggior affluenza di cittadini in occasione della commemorazione dei defunti.

I cimiteri di Milano resteranno aperti dalle 8 alle 17.30 fino a giovedì 2 novembre, con la chiusura dei cancelli prevista per le ore 18. Le porte laterali del Cimitero Maggiore saranno aperte dalle 8.30 alle 17.30, secondo il normale orario. Il cimitero di Muggiano resterà aperto, fino a giovedì 2 novembre, dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.30. Il Sacrario dei Caduti rimarrà aperto fino a domenica 5 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

Le celebrazioni istituzionali

Numerosi gli appuntamenti istituzionali. Martedì 31 ottobre (alle 11) cerimonia al monumento al Deportato del Cimitero Monumentale: partecipano l'Aned e l'assessora ai servizi civici Gaia Romani. Mercoledì 1° novembre (alle 15.30) santa messa al Cimitero Monumentale: officia l'arcivescovo Mario Delpini, presente l'assessora Romani.

Giovedì 2 novembre (alle 8.30) cerimonia al Campo 12 del Cimitero Maggiore e al Cimitero del Commonwealth di Trenno, con deposizione delle corone. Partecipa l'assessora Romani. Alle 9.30 santa messa in suffragio dei caduti in guerra e in servizio a Sant'Ambrogio: officia l'arcivescovo Delpini, presenzia il sindaco Beppe Sala. Alle 11 cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi benemeriti (tra i nomi: Silvio Berlusconi, Marta Marzotto e Marcello Abbado), al Famedio del Monumentale. Presenziano il sindaco Sala, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessora Romani. Alle 15.30, santa messa in piazza caduti e dispersi in Russia (cimitero di Lambrate): officia l'arcivescovo Delpini, partecipa l'assessora Romani.

Venerdì 3 novembre, alle 10, deposizione di corone al monumento ai Caduti sul lavoro (Cimitero Maggiore). Presenziano l'Anmil e l'assessora Romani. Alle 15, santa messa in memoria dei caduti della polizia locale al Cimitero Monumentale: presenzia l'assessore alla sicurezza Marco Granelli.