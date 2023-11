L'orario di apertura dei cimiteri per Ognissanti

Nel giorno di Ognissanti i cimiteri restano aperti più a lungo per dare la possibilità a tutti di commemorare i defunti. A Milano l’1 e il 2 novembre i cimiteri resteranno aperti dalle 8 alle 17.30, con la chiusura dei cancelli prevista per le ore 18. Le porte laterali del Cimitero Maggiore saranno aperte dalle 8.30 alle 17.30, secondo il normale orario. Il cimitero di Muggiano resterà aperto dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.30. Il Sacrario dei Caduti rimarrà aperto fino a domenica 5 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

Le celebrazioni

Oggi alle 15.30 ci sarà la santa messa al Cimitero Monumentale officiata dall'arcivescovo Mario Delpini, alla presenza dell'assessora Romani. Giovedì 2 novembre alle 8.30, invece, ci sarà la cerimonia al Campo 12 del Cimitero Maggiore e al Cimitero del Commonwealth di Trenno, con deposizione delle corone. Alle 9.30, poi, si svolgerà la santa messa in suffragio dei caduti in guerra e in servizio a Sant'Ambrogio, anche in questo caso officiata dall'arcivescovo Delpini, con la presenza del sindaco Beppe Sala.

Sempre il 2 novembre, alle 11 verranno scoperte le lapidi dedicate ai 14 nuovi benemeriti (tra i nomi: Silvio Berlusconi, Marta Marzotto e Marcello Abbado), al Famedio del Monumentale. Non mancheranno il sindaco Sala, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessora Romani. Infine, alle 15.30 ci sarà la santa messa in piazza caduti e dispersi in Russia (cimitero di Lambrate).

Venerdì 3 novembre, alle 10, verranno deposte le corone al monumento ai Caduti sul lavoro presso il Cimitero Maggiore. Nel pomeriggio, alle 15 la santa messa in memoria dei caduti della polizia locale al Cimitero Monumentale alla presenza dell'assessore alla sicurezza Marco Granelli.