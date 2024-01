La metro di Milano oggi chiuderà più tardi

In vista della partita di calcio Milan Cagliari a San Siro, la metropolitana di Milano chiuderà più tardi. Martedì 2 gennaio Atm ha previsto un servizio per facilitare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei tifosi da e per lo stadio di San Siro.

M1 (da Lotto verso Sesto) e M5 chiudono più tardi

• M1. Treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultima partenza da Lotto alle 00:45.

• M5. Treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza alle 00:30 dai capolinea.

Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Stazioni M5 chiuse sul finire della partita

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

Navette Lampugnano - stadio

Un servizio di navette collega lo stadio e il parcheggio di Lampugnano. Il parcheggio chiude all’1:20.

• A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò

• A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio

Linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificate

• Linea 16: prima dell’inizio della partita o del concerto, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

• Linea 49: da due ore prima dell’inizio dell'evento, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine dell'evento per un’ora circa, stessa modifica in direzione piazza Tirana; in direzione Lotto M1 M5 i bus deviano tra le fermate di via Novara/via Sant'Elena e piazza Axum/Stadio Meazza.

• Linee 64 e 80: dalla fine dell'evento per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

• Linea 98: dalla fine dell'evento per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

Pianificate per tempo i vostri spostamenti

Dal pomeriggio le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza.