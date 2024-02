Alcune fermate della metro di Milano oggi chiudono prima

Giovedì 15 febbraio la metro di Milano subirà delle modifiche agli orari per via della partita di Europa League tra Milan e Rennes. "Le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza", informa l'Azienda dei trasporti milanesi.

Come arrivare allo stadio

Per raggiungere lo stadio. Scendete a San Siro Stadio o a San Siro Ippodromo sulla M5, oppure a Lotto sulla M1. Per cambiare a Lotto. Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto. Stazioni M5 chiuse. Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

Allo stadio in metropolitana - mappa della rete

Per raggiungere lo stadio scendete:

a San Siro Stadio sulla M5, oppure

a Lotto sulla M1

Se siete in auto, considerate i parcheggi in corrispondenza con le stazioni della metropolitana. Mappa e tariffe a questa pagina.

Navette Lampugnano-stadio - mappa

In occasione delle partite a San Siro, un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò

A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio

Cambiare tra M1, M5 e i bus notturni - mappa

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

Se viaggiate su M1 scendete a

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Informazioni a questa pagina.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiuse

Su disposizione della Questura chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita o del concerto. Uscendo dallo stadio, in alternativa usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto. Sulle linee 16 e 90/91, infine, viaggiano vetture aggiuntive rispetto al normale servizio.

Linee 16, 49, 64, 78, 80 e 98 modificate