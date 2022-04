Gli orari ridotti dei mezzi Atm per domenica primo maggio a Milano

Il primo maggio è alle porte è l'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato sul proprio portale l'elenco dettagliato con tutti gli orari dei mezzi (bus, tram e metro). Gli orari saranno sensibilmente ridotti, tant'è che dopo le 19.30 non ci saranno più corse né dei mezzi di superficie, né della metropolitana.

Gli orari dei mezzi Atm per il primo maggio

Il giorno della Festa dei lavoratori tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 19.30 circa. Nel pomeriggio, sulle linee metropolitane M1, M2 e M3 viaggeranno più treni per facilitare gli spostamenti dei tifosi diretti a San Siro e dei visitatori diretti alla fiera Mido di Rho.

Da Rho Fiera, usate le linee S o i treni. Dopo le 19.30, per rientrare a Milano dalla fiera Mido a Rho, in alternativa alla M1 usate le linee suburbane o i treni che partono dalla stazione ferroviaria di Rho Fiera. Valgono i biglietti o gli abbonamenti con la tariffa Mi1-Mi3.

Orari delle prime e ultime corse in partenza dai capolinea per il primo maggio

Gli orari nel dettaglio delle metropolitane:

Gli orari nel dettaglio dei bus e dei tram:

La rete notturna di Atm per il primo maggio

La rete notturna non fa servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 2 maggio. Qui gli orari delle prime e ultime partenze dai capolinea.

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

Domenica 1° maggio la metro leggera fa servizio dalle 13 alle 19.30. In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, la fermata in prossimità dell’ospedale è in via Olgettina.

Radiobus di Quartiere

Domenica 1° maggio il servizio dei radiobus è sospeso.

Parcheggi

I parcheggi di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo e Molinetto di Lorenteggio sono aperti e utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale Atm. Chiuso quello di Crescenzago. I parcheggi di Vittor Pisani, Abbiategrasso, Bovio e Forlanini sono aperti a pagamento h 24. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 alle 21.

ATM Point e biglietti

Domenica 1° maggio gli sportelli sono chiusi. Atm consiglia di acquistare i biglietti sull'app. In metropolitana potete fare il biglietto anche pagando contactless.