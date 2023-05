Gli orari di metro, bus e tram Atm per il 2 e il 3 giugno

Venerdì 2 e sabato 3 giugno, per il ponte della Festa della Repubblica, le linee della metro M1, M2, M3 e M5 a Milano seguono l’orario di un normale giorno festivo. Venerdì 2 giugno la linea M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21. È chiusa tutto il giorno sabato 3 e domenica 4 giugno

Orari di bus, tram e filobus

Venerdì 2 giugno: tutte le linee urbane e suburbane seguono l’orario di un normale giorno festivo. Le linee 171, 172, 174, 175 e 176 fanno servizio fino alle 13.

Sabato 3 giugno: tutte le linee urbane seguono il normale orario festivo. Le linee 38, 39, 55, 89, 171, 175, 176 e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguono l’orario del sabato.

Le linee 172 e 174 non fanno servizio.

Atm Point

Venerdì 2 giugno: sono aperti gli sportelli di Centrale e Duomo dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14.00 alle 17.30.

Sabato 3 giugno: sono aperti, dalle 7:45 alle 20 gli sportelli di Duomo, Centrale, Cadorna, Loreto. Sono chiusi quelli di Garibaldi e Zara.

Sportello supporto clienti. Lo sportello di viale Stelvio 2 è chiuso nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno.

Rete notturna

I bus delle linee notturne fanno normale servizio nelle notti tra l’1 e il 2, il 2 e il 3 e il 3 e 4 giugno. Trovate maggiori informazioni a questa pagina.

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

Venerdì 2 giugno: orario festivo (dalle 13 alle 20)

Sabato 3 giugno: orario feriale (dalle ore 6.40 alle 20)

In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è in servizio la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Parcheggi

Venerdì 2 giugno tutti i parcheggi seguono l’orario festivo. A questa pagina trovate tutte le informazioni di ogni parcheggio.