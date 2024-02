Perché Milano è la città dell'oratorio a 10 minuti

Un oratorio a meno di un chilometro di distanza da qualsiasi punto di Milano. Nel capoluogo lombardo sono 146 che accolgono circa 20mila ragazzi tra gli 11 e i 19 anni. È quanto emerso da una ricerca che la Fondazione oratori milanesi e la Fondazione Ambrosianeum hanno affidato alle università Cattolica, Bicocca e Politecnico. Luoghi utili alla città non solo per chi proviene da famiglie cattoliche, ma anche per chi non è cristiano o non parla italiano in casa.

Dalla ricerca emerge quanto sia disomogenea l’offerta ricreativa pubblica e privata in città, con zone di Milano molto scoperte come Cascina Merlata e Figino. Al contrario, la presenza degli oratori risulta capillare, persino accessibile in tutti i quartieri con un massimo di 10 minuti a piedi di distanza. “Abbiamo chiamato Milano per questo motivo ‘la città dell’oratorio a 10 minuti’”, ha spiegato Rosangela Lodigiani co-curatrice della ricerca in occasione della sua presentazione.

La ricerca, afferma don Stefano Guidi, direttore della Fom, “è una base di partenza per aiutare gli oratori a ripensarsi in un contesto che sta cambiando”. Stessa opinione che ha espresso anche il vicario episcopale don Giuseppe Como: “L’oratorio per essere formativo ed educativo deve capace di pensare senza limitarsi a ripetere le cose già fatte, ma ragionando sul proprio ruolo nel contesto in cui si trova”.