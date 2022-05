Torna l'incontro tra i cresimandi con Delpini a San Siro

Dopo uno stop di due anni dovuto alla pandemia torna l'incontro dei cresimandi con l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, allo stadio San Siro. Per quest'anno l'appuntamento è sabato 28 maggio. Si tratta di una vera e propria tradizione per la città, il primo incontro si è svolto per la prima volta nel 1983 con il cardinal Martini. Un incontro importante, tanto che nel corso degli anni due pontefici hanno partecipato all'evento (nel 2012 papa Benedetto XVI e nel 2017 Papa Francesco).

L’apertura dei cancelli dello stadio - fa sapere la Diocesi - è prevista alle 14 e l’evento terminerà alle 18. Sono attese circa 40 mila persone da tutte le zone della Diocesi: cresimati e cresimandi con genitori, catechisti, padrini, madrine e presbiteri. Fino alle 16.30, si alterneranno momenti di canti, balli, musica e animazione con circa mille volontari, nello spirito dell’anno oratoriano intitolato "Ama. Questa sì che è vita!", anche per festeggiare la ripresa dopo le restrizioni imposte dalla situazione sanitaria.

Dopo un saluto ad alcuni ragazzi disabili in una sala dello Stadio, monsignor Delpini darà inizio alla veglia, un dialogo simbolico con i ragazzi che riprende i temi della lettera, "Come un Cenacolo", rivolta a chi si avvicina al sacramento della Cresima. Si tratta di un invito a vivere la potenza dello Spirito Santo nell’amore per tutto ciò che ci circonda. È un preciso riferimento al discorso di Gesù nell’Ultima Cena (Giovanni 13-17) sul sentimento che deve unire tutti i discepoli: l’amore è la caratteristica comune di chiunque voglia seguirlo. Ad arricchire la cerimonia le colorate coreografie realizzate dai figuranti con materiali poveri e di recupero (ombrelli, stoffe e cartoni) che accompagneranno i diversi momenti della veglia.

Oltre all’Arcivescovo, interverranno tre vescovi ausiliari della Diocesi: il vicario generale Franco Agnesi, Paolo Martinelli, vicario episcopale per la vita consacrata e per la pastorale scolastica, e Luca Raimondi, vicario episcopale per la zona IV di Rho. Allo Stadio tutte e sette le zone della Diocesi saranno rappresentate dai vicari episcopali a testimoniare lo spirito comunitario della Chiesa di Milano.

Quella di sabato sarà anche un'occasione di carità, spiega la Diocesi. A questo evento è infatti stata collegata una raccolta fondi (Microrealizzazione) per contribuire alla costruzione in Myanmar di una scuola dell’infanzia che ospiti fino a 60 bambini, la "Golden beehive – l’alveare d’oro". Un progetto promosso dalla Fondazione New Humanity, la ONLUS attraverso la quale opera il Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) in Myanmar.