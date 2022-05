La carica dei 300mila bimbi: gli oratori estivi di Milano tornano a pieno regime

Nessuna limitazione di iscritti e tanta normalità. Torneranno a riempirsi come nel 2019 gli oratori di Milano e hinterland che, una volta suonata la campanella, accoglieranno circa 300mila bambini e 40mila animatori adolescenti adolescenti. Non solo, dopo due anni di sospensione per la pandemia tornerà l’incontro in Piazza Duomo tra l’arcivescovo Mario Delpini e i giovani animatori della diocesi. L'incontro si svolgerà venerdì 13 maggio dalle 18 alle 20.30. Una festa, quella di venerdì, con musiche, balli, animazioni e giochi che trasformerà piazza Duomo in un grande oratorio.

Dopo un momento di preghiera, l’Arcivescovo conferirà il mandato agli adolescenti che da metà giugno, con il supporto di sacerdoti, suore, religiosi, educatori e altri volontari, si metteranno al servizio dei più piccoli nei quasi mille oratori della Diocesi. "Batticuore – Gioia piena alla tua presenza" è il titolo scelto per le iniziative di quest’estate che mirano ad educare alle emozioni.

"Batticuore" darà il nome anche al parco tematico in cui è ambientata la proposta estiva. Il percorso sarà articolato in sei aree tematiche: un bosco incantato, una maschera coloratissima appartenuta a un’antica civiltà, una macchia incolore che infesta le torri del castello fantasma, una navicella in rotta verso una stazione spaziale, un tirannosauro e una tigre e, infine, un galeone dorato. La Fom (fondazione oratori milanesi) metterà a disposizione di ogni oratorio del materiale per riprodurre il proprio Parco, con grafiche che richiamano le sei aree tematiche, idee di giochi per sostenere l’attività degli animatori e abbigliamento con il logo "Batticuore". L’evento di venerdì conclude l’anno straordinario adolescenti, indetto lo scorso settembre dall'arcivescovo Delpini, che ha caratterizzato le attività degli oratori con appuntamenti mensili rivolti ai ragazzi che, più di tutti, sono stati segnati dalle difficoltà relazionali provocate dalla pandemia.

"Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, ritorna la festa degli animatori in piazza Duomo - ha spiegato don Stefano Guidi, direttore della Fom e responsabile del servizio diocesano per l’oratorio e lo sport -. Da tutta la diocesi gli adolescenti che saranno impegnati negli oratori estivi arriveranno in piazza Duomo per stare insieme e ascoltare l'arcivescovo Mario. L’incontro di venerdì sarà l’occasione per esprimere la nostra gratitudine per tutti gli animatori che dedicheranno il loro tempo estivo all'accoglienza e all'animazione dei ragazzi in oratorio".