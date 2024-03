L'Orchestra della Scala chiede la proroga di Meyer fino al 2027

Ancora caos sulla questione sovrintendente alla Scala. Dopo che nelle scorse settimane era trapelata l'ipotesi di nomina per Fortunato Ortombina, l'Orchestra del Teatro ha inviato una nota chiedendo la proroga di due anni al contratto di Dominique Meyer. In scadenza il prossimo febbriao, Meyer non potrebbe continuare a mantenere il proprio posto a causa dell'età: 70 anni è il tetto massimo imposto ai vertici delle fondazioni lirico sinfoniche.

Nella nota, i professori dell'Orchestra si sono detti "preoccupati per le continue indiscrezioni giornalistiche sul futuro del teatro" ritenendo "che in questo momento sarebbe opportuno che l'attuale sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer potesse concludere il mandato nel pieno delle sue funzioni per quanto già programmato per la stagione prossima e quella successiva".

Inoltre, "in considerazione delle difficoltà occorse durante il periodo di emergenza per la pandemia, una proroga al mandato permetterebbe di concludere compiutamente un valido percorso artistico". All'appello hanno aderito il 95% dei musicisti della Scala. La richiesta è quella di mantenere Meyer fino al 2027, anno in cui scadrà anche il contratto del direttore musicale Riccardo Chailly.