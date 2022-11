Perché un concerto dell'orchestra sinfonica di Milano è stato interrotto

Un concerto dell'orchestra sinfonica di Milano ad Amsterdam è stato interrotto da un'incursione degli ambientalisti di Extinction Rebellion. L'azione è finita anche sui telegiornali olandesi.

Gli attivisti del movimento ambientalista, in particolare, hanno fermato l'esecuzione del Requiem di Verdi al Concertgebouw di Amsterdam. In uno dei primi silenzi previsti dalla partitura, infatti, un ragazzo in platea si è alzato in piedi sulla sedia e ha urlato in olandese: "Questa è una emergenza. Siamo in mezzo a una crisi climatica di cui soffriamo tutti".

Inizialmente le grida sono state interpretate come una contestazione all'esecuzione dei musicisti, tanto che il maestro Claus Peter Flor stava quasi per chiudere lo spartito. Ma il mezzosoprano Anna Bonitatibus gli ha subito detto di proseguire. Nel frattempo alcune persone hanno portato fuori di peso il ragazzo, mentre tutta la scena veniva filmata da altri due attivisti.

"Sebbene il Conceetgebouw sia solidale con questa azione - ha poi commentato la sala concerti - disapprova fortemente il modo di portare avanti le proteste perché atti di questo genere non dovrebbero essere rivolte al settore della cultura" e anche perché simili forme di protesta "portano a reazioni di panico nella sala con rischio di lesioni o peggio".

Dopo l'azione degli ambientalisti, ad ogni modo, la musica di Verdi ha ripreso a echeggiare grazie a orchestra, coro diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, soprano Carmela Remigio, mezzosoprano Anna Bonitatibus, basso Federico Beggi e tenore Valentino Buzza. Dopo due anni di stop per covid, l'ensemble è tornato a suonare debuttando in una delle sale più prestigiose al mondo. La performance è stata un successo tanto che, come ha detto il direttore generale e artistico Ruben Jais, "ci siamo riconquistati un nuovo invito per la stagione 2023/24, che per noi è molto importante".