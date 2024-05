Tutte le regole (e le zone) sulla movida da maggio a novembre

Il Comune di Milano ha ufficializzato l'ordinanza sulla movida. Si tratta di un documento, realizzato in accordo con i sindacati di categoria, che regolamenta dehors, orari di asporto e attività di somministrazione di bevande e cibo che interesserà delle zone specifiche della città. L'ordinanza entrerà in vigore il 20 maggio e sarà valida fino al 4 novembre.

L'obiettivo è duplice. Da un lato tutelare la tranquillità dei residenti e l'uso comune dello spazio pubblico senza inficiare sulla vita di chi, nelle zone in questione, ci vive. Dall'altro garantire ai cittadini la libertà di aggregazione e al tempo stesso non inficiare negativamente sul lavoro e sul guadagno delle attività commerciali.

Le aree interessate saranno Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, corso Como/Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Ticinese, Darsena e Navigli.

Le regole

Bar e ristoranti nelle suddette aree dovranno rispettare gli orari d'uso dei dehors, non oltre l'una di notte e non prima delle sei del mattino. Dalle 2 alle 6, garantendo un'ora in più, nei festivi che comprendono il sabato e la domenica e quindi le notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica.

Vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche da mezzanotte fino alle 6 del mattino. Gli esercenti aperti oltre la mezzanotte dovranno garantire il rispetto delle regole spostando gli alcolici in luoghi non accessibili ai clienti e indicando il divieto in maniera esplicita anche attraverso l'affissione di cartelli nel locale. Infine, dalle 20 alle 6 del mattino, è vietata ogni forma di commercio ambulante.