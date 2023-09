Movida, l'ordinanza che vieta "tutto" da mezzanotte alle 6 (ma solo in due strade)

Divieto assoluto di vendere cibi e bevande da asporto da mezzanotte alle 6. E divieto assoluto di utilizzo dei dehors nella stessa fascia oraria. Sono questi i punti chiave della delibera anti movida che la giunta di Milano sta preparando, e che riguarderà soltanto via Melzo e via Lazzaretto, per 30 giorni dall'approvazione.

Prima, però, ci sarà una fase di ascolto, che durerà fino al 30 settembre, durante i quali i gestori dei locali potranno avanzare le loro osservazioni sul divieto. La giunta milanese ha pubblicato in albo pretorio un 'avvio al procedimento' con indirizzo mail (pl.areapresidiodelterritorio@postacert.comune.comune.milano.it).

Nel 2024, poi, verrà presentato un nuovo regolamento per la disciplina della vendita e somministrazione di alimenti e bevande, e anche un aggiornamento del regolamento di polizia urbana. Intanto, però, l'amministrazione milanese vuole intervenire in due strade nelle quali la convivenza tra i locali notturni (molto frequentati) e i residenti si è fatta sempre più difficile. In alcune circostanze è perfino difficile il passaggio dei mezzi di soccorso.

"Non vogliamo penalizzare il divertimento né le attività lavorative e imprenditoriali", fa sapere l'assessore alla sicurezza Marco Granelli, "dobbiamo però consentire il riposo ai residenti e, a tutti di usufruire di uno spazio pubblico in sicurezza, garantendo la viabilità, il passaggio delle ambulanze e i controlli delle forze dell'ordine". Per l'assessore, "è fondamentale trovare un equilibrio nella movida e dare regole chiare per tutti che contemperino interessi che oggi appaiano inconciliabili e divergenti. Per questo abbiamo avviato un percorso che riapre la porta al dialogo".

Nei giorni scorsi, Sala aveva anticipato l'intenzione di vietare l'uso dei dehors dopo mezzanotte, affermando che era stata concessa troppa libertà.