Ore sospese per gli anziani in difficoltà

Un regalo di Natale solidale, un pensiero per alleviare la solitudine delle persone anziane in difficoltà: è questo il proposito del regalo sospeso di UAF, la startup a forte impatto sociale, nata proprio con l’obiettivo di aiutare gli anziani a combattere la solitudine, recuperando uno dei legami più preziosi che esista: quello tra nonni e nipoti.

E così, quest’anno per Natale, sul sito di UAF, www.uaf-family.com, sarà possibile scegliere tra due regali solidali: si potrà acquistare un’ora di chiacchiere, per regalare a un anziano la possibilità di raccontare aneddoti e storie a un nipote UAF, oppure un tris di ore, per chiacchierare ma anche imparare a inviare una mail e migliorare le competenze informatiche o sfidarsi a una divertente partita di carte. UAF donerà le ore sospese a SENECA Onlus, un'associazione di volontariato che si pone l'obiettivo di migliorare la qualità di vita degli anziani soli, attraverso attività di aiuto e assistenza domiciliare e con progetti di inclusione sociale.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di questa partnership con Seneca Onlus: non solo ci permette di portare avanti i valori con i quali siamo nati, ma di farlo aiutando anziani in difficoltà – spiega Cecilia Rossi, founder insieme a Matteo Fiammetta di UAF –. L’idea di dare la possibilità di scegliere un regalo che faccia del bene e scaldi tanti cuori in un momento così particolare dell’anno è per noi molto importante: nel periodo festivo, capita che chi è solo, si senta ancora più solo. Grazie a UAF, a Seneca Onlus e al regalo sospeso, speriamo di donare un’esperienza indimenticabile a tanti anziani in difficoltà”.

Regalare una o tre ore sospese è davvero semplice: è sufficiente andare sul sito di UAF, nella sezione REGALO SOSPESO, scegliere l’opzione che si preferisce e, a pagamento avvenuto, si riceverà via mail la conferma dell’acquisto insieme a un biglietto che possono stampare e contenuti da condividere sui social.

L’ora singola costa 9€, le tre ore 25€: l’intero importo servirà esclusivamente per pagare i nipoti UAF.

Al momento il servizio di UAF è attivo a Milano e Bergamo, con l’obiettivo di arrivare anche a Roma, Bologna e Torino.