Ecco il "mega giardino" con 35mila tulipani: e tutti potranno raccogliere un fiore

Nasce a Ornago un pick up garden con 35mila tulipani. Tra marzo e aprile sarà tutto pronto

Un gigantesco campo fiorito, con file e file di tulipani a colorare il prato. Nascerà presto ad Ornago - in Brianza, a una ventina di chilometri di Milano, il "pick-up garden" Shirin, che sorgerà attorno alla cascina Rossino. Tra marzo e aprile, i 35mila bulbi piantati a fine novembre fioriranno e tutti potranno raccogliere il proprio tulipano.

L'idea - già sperimentata in passato - è di due sorelle di Bellusco, Elmina e Carolina Brambilla, che hanno scelto di regalare alla Brianza e ad una Lombardia martoriata dalla pandemia qualcosa di bello. Ad aiutarle è stato il loro papà, che ha lavorato alla piantumazione delle dieci diverse specie di tulipani. Se tutto va come previsto, i fiori sbocceranno tra marzo e aprile e potranno essere raccolti per 4-6 settimane.

Chi vorrà raccogliere il proprio tulipano dovrà acquistare un biglietto d'ingresso: si potranno così scegliere due fiori. Verranno poi organizzati laboratori, corsi di yoga e di pittura, e si potranno gustare le specialità del territorio rivolgendosi ai truck food presenti. Non solo: Elmina e Carolina stanno lavorando alla realizzazione di un percorso ciclabile per permettere a tutti di raggiungere il giardino a bordo della propria bici. Così, l'esperienza sarà ancora più green.