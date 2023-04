Perché una piazza di Milano è stata invasa da orsi peluche

Un piccolo esercito di orsi peluche per dire basta alle uccisioni di questi animali. Questa la formula del flashmob che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 22 aprile, dalle 15, nell'area pedonale di piazza Cordusio a Milano.

"No alla condanna a morte di mamma orsa JJ4 - si legge in una nota degli organizzatori, dell'associazione Gaia Animali & Ambiente OdV -. L’Ordine dei medici veterinari del Trentino ha affermato che JJ4 non è da abbattere e ha vietato ai suoi associati di farlo. Il Presidente della Provincia di Trento, dopo anni di inazione e gestione fallimentare degli orsi, vuole però condannare a morte JJ4 e gli altri orsi a suo piacimento, dopo averla strappata ai suoi tre cuccioli a seguito della tragedia che ha visto coinvolto Andrea Papi".

"Ai genitori di Andrea, amante della natura, va tutto il nostro sostegno e cordoglio. Proprio dal padre e la madre di Andrea dovremmo prendere esempio visto che si sono pronunciati contro l'abbattimento dell’orsa - dichiara il presidente di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer -. Chiediamo la costituzione di un ente terzo, composto da esperti al di fuori dei partiti, che si occupi della messa in atto del progetto Life Ursus, che finalmente metta al centro la formazione di corridori faunistici, la formazione/informazione/educazione degli abitanti e dei turisti per una corretta convivenza uomo/animale: tutto ciò che il governatore della Provincia di Trento, Fugatti, non ha fatto”.

I partecipanti alla mobilitazione, tra i quali anche il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi, hanno chiesto che vengano applicate le strategie di convivenza uomo-orso già in vigore in Abruzzo e nel resto d'Europa e che vengano prese in considerazione le ipotesi di spostamento degli animali detenuti al centro Casteller di Trento proposte dalle associazioni. I presenti hanno puntato inoltre il dito contro il Fugatti, responsabile a loro dire delle "mancate campagne di comunicazione" e di altre politiche, come l'uso di radiocollari per gli animali, che avrebbero potuto evitare incidenti.