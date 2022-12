Quasi 100 milioni di euro per ristrutturare il mercato agroalimentare di Milano

Via libera dal Consiglio Comunale all’aggiornamento del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dei nuovi padiglioni di Sogemi, con l’aumento di capitale da parte del Comune di Milano nell’investimento per la loro realizzazione e la condivisione e presa d’atto del nuovo progetto realizzato con Milano Ristorazione per la costruzione di centro cottura, magazzino e nuova sede nell’area del Comprensorio Agroalimentare di Milano.

La proposta, approvata dalla Giunta nelle scorse settimane, è approdata lunedì sera in Consiglio comunale che ha dato il via libera definitivo con la maggioranza dei voti alla revisione della delibera del febbraio 2018. In questa si dava approvazione al progetto di realizzazione del nuovo padiglione ortofrutta e della nuova piattaforma logistica all’interno del comprensorio agroalimentare Sogemi per un investimento previsto di circa 94,6 milioni di euro, di cui 45,6 milioni di euro tramite indebitamento bancario da parte della società e 39 milioni di euro di incremento di capitale da parte del Comune di Milano, con la possibilità, in caso di necessità, di aumentare tale importo fino a un massimo di 49 milioni di euro. Necessità che nel 2021 si è concretizzata per l’esigenza di effettuare alcune bonifiche ambientali su terreni che, durante i lavori, sono risultati inquinati e di cui non si aveva conoscenza nel 2018, per un aumento di costi di circa 7 milioni di euro: il fabbisogno complessivo per l’investimento è passato a 101,6 milioni di euro.

Insieme a questa revisione, che prevede quindi da parte del Comune la possibilità di contribuire all’aumento di capitale per altri 7 milioni di euro, si prevederà anche l’integrazione della nuova proposta di cooperazione tra Sogemi e Milano Ristorazione sottoscritta nel 2021 con il trasferimento della sede amministrativa di Milano Ristorazione dall’attuale di via Quaranta presso il nuovo Comprensorio Agroalimentare, un nuovo centro cucina e il trasferimento del magazzino centrale (oggi situato fuori Milano in locali in affitto). L’intervento prevede 10 milioni di euro a carico del Comune di Milano (anche in questo caso a titolo di aumento di capitale) e 12,6 milioni di euro finanziati con fondi Pnnr. La tempistica di realizzazione del progetto prevista è di circa 2 anni e 6 mesi.

Sempre nel corso della seduta del Consiglio comunale di lunedì sera, è stata poi approvata la delibera che indica le linee guida per il rinnovo del contratto di servizio in scadenza il prossimo 31 dicembre 2022 tra il Comune di Milano e Milano Ristorazione. Nella delibera è stata stabilita una nuova durata contrattuale del servizio per 20 anni, confermati i servizi attualmente erogati al Comune di Milano per la refezione e ristorazione, nonché dei servizi di facility per la pulizia, ausilariato e supporto alla refezione e all’eventuale attività di triage; sono inoltre previste azioni innovative per ridurre l’impatto ambientale del servizio erogato e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio delle performance dei servizi mediante specifici e puntuali Kpi.