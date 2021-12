La Regione Lombardia è pronta a riaprire l'ospedale nella Fiera di Milano

Preallerta agli ospedali per riaprire l'ospedale in Fiera a Milano. La notizia è contenuta in una circolare che Regione Lombardia ha inviato a diversi nosocomi cittadini, tra cui il Policlinico, per 'sondare' la disponibilità di letti, strutture medicali e soprattutto medici e infermieri in vista di una eventuale riapertura dell'ospedale. Eventuale, perché non è nemmeno certo che riaprirà effettivamente, e a maggior ragione non v'è una data.

Attilio Fontana, nel pomeriggio di giovedì, ha confermato che "la Regione si è attivata per preparare alcuni moduli dell'ospedale in Fiera, per renderli operativi in 24/48 ore se si manifestasse l'esigenza". Ma niente allarmismi: se è un dato di fatto che, nelle ultime settimane, i ricoveri in Lombardia siano aumentati, siamo lontani dai numeri e dalla rapidità d'incremento di novembre 2021. Il bollettino del 2 novembre riportava 293 persone ricoverate in tutta la regione nei reparti ordinari e 48 in terapia intensiva. Un mese dopo, l'1 novembre, i ricoveri non intensivi erano 887, quelli intensivi 108.

Letizia Moratti, assessora al Welfare e vice presidente della giunta, comunque rassicura: "La Lombardia non avrà mai più quelle criticità drammatiche dell'anno scorso", ha detto giovedì 2 dicembre alla trasmissione 'L'aria che tira' su La7, sottolineando lo sforzo per "ampliare i posti letto in terapia intensiva" ed evidenziando che il numero di positivi ogni 100 mila abitanti (120 in Lombardia) è comunque "sotto la media nazionale di 140".

Portello ridiventa anche hub vaccini

Apparentemente, quindi, non vi è ancora emergenza di posti letto. Ma non si sa mai. La Regione vuole assicurarsi un margine più ampio per maggiore tranquillità. Di qui l'allerta agli ospedali per trovare medici e infermieri pronti a rientrare negli spazi del Portello. Dove è ormai certo che riaprirà anche l'hub per i vaccini, con una novità: uno spazio attrezzato a 'luna park', secondo le parole del coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso, dedicato ai più piccoli. Che ora potranno vaccinarsi contro il covid.