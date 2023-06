Blitz degli studenti all'ospedale di Baggio: "Trasformiamolo in uno studentato"

Trasformare l'ospedale militare di Baggio in uno studentato. È quello che chiedono alcuni attivisti che nella mattinata di mercoledì 21 giugno hanno organizzato un blitz davanti alla struttura (non utilizzata appieno). Tra le persone presenti anche Ilaria Lamera, 23 anni, la studentessa che ha lanciato la protesta delle tende davanti al Politecnico di Milano.

Secondo i ragazzi le proteste non hanno portato a nulla. "Solo il Comune di Milano ha aperto tavoli di discussione per ascoltarci e trovare insieme delle soluzioni", ha tuonato Lamera. Secondo la studentessa del Politecnico lo stabile militare potrebbe essere facilmente convertito a studentato pubblico: "chiediamo che edifici come questo vengano assegnati immediatamente ai comuni, insieme ad uno stanziamento economico straordinario che sia in grado di far fronte ai costi necessari per la riconversione, restituendo così aree vuote delle città alle nostre comunità", ha precisato la 23enne.

Gli attivisti chiedono una legge quadro per il contrasto agli affitti brevi in modo da ampliare l'offerta di case in affitto a lungo periodo, ma anche che il governo stabilisca "un numero di posti letto destinati al diritto allo studio". Un numero che, secondo i giovani, dovrebbe essere stabilito "con le università e le rappresentanze studentesche, prevedendo che non possano costare più della trattenuta della borsa di studio".

Presente al sit-in anche il consigliere comunale dei Verdi Tommaso Gorini. Secondo i Verdi è necessario "a partire dal prossimo appuntamento della revisione del PGT, mettere in discussione alcune logiche che hanno premiato molto gli investimenti del capitale finanziario internazionale restituendo poco ai milanesi, anzi, consumando terreno e facendo aumentare i prezzi".