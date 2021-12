L'ospedale Niguarda di Milano 'invaso' da tanti Spidermen

Il Niguarda di Milano pieno di tanti spidermen. Succede giovedì 30 dicembre, quando, in occasione della proiezione gratuita del film Spider-Man No Way Home presso la Sala di MediCinema dell'ospedale (Blocco Nord piano -1), i corridoi verranno 'invasi' da cosplayer con i costumi dell'amato supereroe.

I tanti uomini-ragno porteranno un po’ di colore e allegria nei reparti di pediatria dell’ospedale e negli spazi dedicati alla cineterapia. A fare gli onori di casa sarà lo Spider-Man, Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua instancabile presenza negli ospedali italiani si è guadagnato un importante riconoscimento consegnato dal presidente Sergio Mattarella e anche un’udienza in costume da papa Francesco, il quale lo ha abbracciato.

Prima della proiezione del film, Mattia Villardita, scortato da alcuni 'colleghi ragni', porterà regali ai bambini ricoverati in pediatria: ognuno di loro riceverà un costume da Spider-Man donato da Rubie’s, leader mondiale di costumi e accessori per tutte le feste, e un dono speciale messo a disposizione da BrianzaLug, comunità indipendente di amici e appassionati Legoche distribuisce ai piccoli eroi ricoverati bellissimi set Lego con l'obiettivo di donare un sorriso a tutti bambini. In Sala MediCinema intanto sarà possibile scattarsi foto ricordo davvero uniche col proprio Spider preferito.