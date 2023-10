100 milioni per il nuovo Sacco: "Diventerà tra i migliori presidi d'Italia"

“Oltre 110 milioni per renderlo tra i più importanti d’Italia”, questa la dichiarazione dell’assessore al welfare della Lombardia Bertolaso durante la presentazione del progetto di ristrutturazione dell’ospedale Sacco di Milano. I fondi per l’investimento derivano dal Pnrr “per cui è fondamentale rispettare le tempistiche”, prosegue Bertolaso. Il nuovo polo, infatti, sarà pronto entro marzo 2026, ma nei mesi a venire il pronto soccorso, l’emodinamica e l’elettrofisiologia resteranno in attività.

“L’organizzazione ha permesso di proseguire tutte le attività, coinvolgendo anche altri presidi senza fermarsi”, spiega l’assessore. I lavori partiranno entro fine anno e le altre attività e i servizi continueranno a essere garantiti dal personale del Sacco temporaneamente dislocato in altri presidi lombardi. I lavori prevedono la miglioria dell’impianto elettrico compreso il sistema antincendio, il potenziamento degli impianti meccanici per garantire un sistema di climatizzazione e umidità ottimali. Infine, verrà rinforzata la struttura per migliorare la resistenza ai fenomeni sismici.

“Tutto ciò sarà possibile grazie al lavoro di squadra dei professionisti di tutti i nostri ospedali, dal Fatebenefratelli, al Buzzi fino al Melloni. Disponibilità ance dell'Asst Rhodense, nord Milano, ovest Milanese e della Rsa Quarenghi”, afferma il commissario Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo. Per favorire una maggiore comprensione da parte dei pazienti, è prevista una campagna informativa e un infopoint all’ingresso del presidio.