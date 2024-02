Gli ospedali di Milano che dicono addio ai medici 'gettonisti'

"L'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano ha coperto tutti i turni di anestesisti e rianimatori prima occupati dai medici 'gettonisti' i cui contratti sono scaduti il 31 gennaio. Come avevamo anticipato la soluzione è stata trovata in via privilegiata attraverso le convenzioni con le altre Asst dell'area metropolitana, successivamente attingendo dall'elenco dei medici libero professionisti, reclutati attraverso il bando gestito dall'Agenzia regionale di Emergenza Urgenza (Areu)".

A parlare è l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, a margine della seduta della Commissione Salute del Consiglio regionale, giovedì pomeriggio, a Palazzo Pirelli.

"I turni nelle sale operatore - ha detto l'assessore Bertolaso - sono stati regolarmente coperti per tutto il mese di febbraio senza alcun problema. L'obiettivo è garantire una maggiore qualità e continuità dell'assistenza sanitaria, valorizzando il ruolo dei medici all'interno del Servizio sanitario regionale, perché, come ho detto più volte occorre lavorare all'interno di un unico sistema regionale, non a compartimenti stagni".

Il bando era rivolto agli specialisti in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, specialisti in Medicina d'emergenza urgenza, medici in formazione specialistica in tutte le discipline e medici non specialisti. "A breve - ha concluso Bertolaso - saranno pubblicati nuovi bandi per altre specialità, in particolare pediatri e psichiatri".