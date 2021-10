Gruppo San Donato e la regione stanno litigando per 70 milioni di euro

Gruppo San Donato vs regione Lombardia. È scontro tra il Pirellone e l'azienda che gestisce decine di ospedali, che mercoledì ha rivendicato di avere un credito - e non di poco - con la regione.

Il Gruppo San Donato ha chiuso il bilancio 2020 "con una perdita di 62 milioni di euro" scontando i ritardi della giunta nel pagamento delle "compensazioni tariffarie" legate al Covid, il j'accuse di Paolo Rotelli, vicepresidente del gruppo. E ancora: "La regione Lombardia ci deve ancora 70 milioni. Lo Stato - ha proseguito il numero due della società - ha deciso le tariffe, stiamo aspettando che la Lombardia, con calma, con molta calma dopo un anno e mezzo, scriva le regole attuative e questi soldi possano essere messi in bilancio".

Di diverso avviso, chiaramente, la regione. "Con riferimento alle dichiarazioni del vicepresidente del gruppo San Donato, Paolo Rotelli, in merito a mancati pagamenti di compensazioni tariffarie da parte di Regione Lombardia, la direzione generale Welfare - si legge in una nota - precisa che ministero economia e finanze e ministero salute hanno, al momento, solo elaborato il decreto interministeriale che disciplina le maggiorazioni tariffarie e le funzioni covid, vagliato in commissione salute delle regioni a metà luglio".

"Tale decreto, ad oggi non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto regione Lombardia non può procedere ad alcun pagamento. Regione Lombardia - conclude la nota del Pirellone - ha comunque sollecitamente attivato un tavolo di lavoro paritetico con ATS ed erogatori privati, che ha già definito le modalità applicative delle tariffe".