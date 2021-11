Le terapie intensive pediatriche sono piene per il virus respiratorio sinciziale (Rsv)

Prima che la piccola Vittoria, figlia di Fedez e Chiara Ferragni, si ammalasse probabilmente quasi nessuno aveva mai sentito parlare del Rsv - ovvero Virus respiratorio sinciziale - ma adesso pare che proprio per questo Rsv ci siano gli ospedali pediatrici pieni a Milano e in tutta la Regione Lombardia, in particolar modo le terapie intensive. A lanciare l'allarme è Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'università Statale di Milano e direttore di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, ospedale dei bimbi Vittore Buzzi,

"Tutte le pediatrie, e anche le terapie intensive pediatriche, sono in grande difficoltà quest'anno. E non per covid 19. Noi per esempio - spiega Zuccotti all'Adnkronos Salute - al Buzzi di Milano, abbiamo un pronto soccorso veramente sovraffollato, in maniera continua 24 ore su 24. Abbiamo 40 posti letto in pediatria e sono sempre tutti occupati e in questo periodo purtroppo sono occupati all'80% per bronchioliti. Numeri importanti. Poiché anche le terapie intensive pediatriche sono a loro volta completamente piene, le pediatrie devono farsi carico in reparto anche di bambini complessi ai quali bisogna somministrare ossigeno ad alte concentrazioni".

"Questa situazione - le sue parole - è importante. Quest'anno sono stati anticipati i tempi" sul fronte bronchioliti, "ma poi c'è stata anche questa esplosione di casi che danno problematiche respiratorie. Sicuramente ha inciso il fatto che ormai la vita di comunità di asili nido e scuole materne è ripartita in maniera totale, e questo ha favorito un'ampia diffusione. Si è creata così una grossa criticità".

Il colpevole è individuato dallo stesso Zuccotti: "Non è covid il problema in queste fasce d'età, in questo momento, ma soprattutto Rsv, il virus respiratorio sinciziale". Un problema che sta costringendo gli ospedali pediatrici a vivere "tutto quello che non abbiamo dovuto affrontare per il covid pediatrico e che invece si è dovuto affrontare per la malattia covid negli adulti". Durante l'emergenza pandemica le strutture per adulti "hanno dovuto cercare di recuperare spazi, reparti, e tutto quello che serve per poter assistere i pazienti da un punto di vista ventilatorio. Ora stiamo cercando di farlo nei nostri ospedali per bambini".

Ma non sempre è possibile. E allora a quel punto è necessario procedere con dei trasferimenti: "Noi ne abbiamo dovuto organizzare uno appena ieri. Adesso è stata trovata disponibilità in Piemonte. Ma il problema è generale. Da Vimercate si trasferisce a Lecco, che a sua volta trasferisce a Pavia. Ovviamente questo crea disagi per le famiglie".

"Abbiamo parecchie forme virali. Rsv è prevalente, ma non è l'unico patogeno. Ci sono virus parainfluenzali, metapneumovirus, enterovirus, che danno tutti coinvolgimento respiratorio e gran parte dei ricoverati hanno bisogno di essere aiutati anche con l'ossigeno. Abbiamo anche bambini intubati - continua il primario del Buzzi -, casi per i quali il casco non è sufficiente". Il problema dell'età pediatrica "è che ci vogliono attrezzature e competenze adeguate. L'apparecchiatura che viene utilizzata per ventilare e assistere una persona adulta non può andar bene per un lattante di 5, 6 chili".

Lo stesso Rsv aveva colpito alcuni giorni fa Vittoria "Ferragnez". "Se avete figli piccoli fate molta attenzione, mi raccomando - aveva scritto Fedez in una Instagram Stories su sfondo nero dopo giorni di silenzio - questo virus Rsv, ovvero Respirarory Synctyal Virus, non va preso alla leggera". Poi aveva pubblicato un titolo di giornale: "Epidemia virus respiratorio neonati, è allarme: ospedali italiani pieni". Di certo c'è che a trasmettere il virus alla bambina era stato il fratellino Leone, che però non è finito in ospedale. La forma peggiore del virus infatti spetterebbe proprio ai neonati e non ai bimbi già grandi, come nel caso dei Ferragnez.

Il virus respiratorio sinciziale (sin-SISH-uhl), o RSV, è un virus respiratorio comune che di solito provoca sintomi lievi, simili al raffreddore. La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o due, ma l'RSV può essere grave, specialmente per i neonati e gli anziani. RSV è la causa più comune di bronchiolite (infiammazione delle piccole vie aeree del polmone) e polmonite (infezione dei polmoni) nei bambini di età inferiore a 1 anno negli Stati Uniti. Al momento a Padova sono 16 i piccoli ricoverati, di cui 4 intubati in rianimazione, al Policlinico Umberto I di Roma 10 i ricoverati, di cui 2, di appena un mese di vita, in terapia intensiva, ma anche nelle altre regioni la situazione è analoga. I medici parlano di una epidemia arrivata "con due mesi di anticipo".

L'RSV può essere infatti pericoloso per alcuni neonati e bambini piccoli. Ogni anno negli Stati Uniti, circa 58.000 bambini di età inferiore ai 5 anni vengono ricoverati in ospedale a causa dell'infezione da RSV. Quelli a maggior rischio di malattie gravi da RSV includono: neonati prematuri; bambini molto piccoli, specialmente quelli di 6 mesi e più giovani; bambini di età inferiore ai 2 anni con malattia polmonare cronica o cardiopatia congenita (presente dalla nascita); bambini con sistema immunitario indebolito; bambini che hanno disturbi neuromuscolari, compresi quelli che hanno difficoltà a deglutire o ad eliminare le secrezioni di muco.