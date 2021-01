Senzatetto morto, De Chirico: "Comune promuova accordi per accoglierli in hotel"

Il Comune promuova accordi con gli hotel per ospitare i senzatetto. È la proposta del consigliere regionale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, dopo che nella mattinata di venerdì 29 gennaio un uomo è stato trovato morto sotto a un cumulo di coperte alla stazione di Milano Garibaldi.

"È davvero triste leggere la notizia che l'ennesimo clochard viene trovato senza vita fra le sue poche cose a bordo di un binario in stazione Garibaldi, mentre intorno al corpo esanime i pendolari non se ne curano - si legge in una nota di De Chirico -. Anche il Comune sembra non accorgersi di quello che accade intorno a Palazzo Marino e delle centinaia di senzatetto che la sera cercano un giaciglio in corso Vittorio Emanuele o nei vari luoghi dove i colonnati possono dare riparo dalle intemperie".

"La pandemia e la conseguente crisi economica - ha continuato il consigliere - che ha colpito soprattutto chi ha perso il lavoro, hanno raddoppiato il numero di chi non ha più una casa e si rivolge alle associazioni di volontariato che danno aiuto a chi è rimasto indietro. Mutuando i 'covid hotel' invito l'assessore Rabaiotti a stringere qualche accordo con i tanti proprietari di hotel chiusi per dare riparo ai senzatetto, a proprie spese, nei giorni più freddi dell'anno. Niente di nuovo a dire il vero, so che alcune associazioni, tra cui la Pro Tetto Onlus, portano avanti questo tipo di progetti grazie al sostegno delle donazioni. Dov'è finita la città dei diritti di cui il sindaco millanta l'esistenza?".