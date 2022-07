Tutti gli ospiti e i presentatori del Milano Pride

Il Milano Pride 2022 è arrivato all'evento finale. Per l'occasione (qui tutte le strade chiuse a Milano e i mezzi Atm deviati) ci saranno due mega raduni: uno iniziale, davanti la Stazione Centrale, e uno conclusivo, all'Arco della Pace. Per questo ci saranno due squadre di conduttori e conduttrici: prima Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano, poi Michela Giraud e Pierluca Mariti.

Diversi gli artisti presenti. Sono annunciati Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi, Emma Muscat, M¥SSKETA, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag RaceItalia.

Il Milano Pride è prima di tutto la manifestazione dell'orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, asessuali, intersex e queer: una straordinaria festa di libertà resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni e realtà commerciali oltre che, naturalmente, dalla partecipazione di migliaia di persone. È organizzato dalla Commissione Pride del Cig Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno.

Ci siamo! Oggi vi aspettiamo al #MilanoPride ??‍???‍??



Ci troviamo dalle 14:00 in via Vittor Pisani, per poi partire alle 15:00 con la nostra marcia attraverso la città ?



Dalle 18:00 poi vi aspetta in Arco della Pace il nostro evento finale ?



Che aspettate? Ci vediamo lì! ?? pic.twitter.com/oPyONbZj7s — Milano Pride (@MilanoPride) July 2, 2022

"Il Milano Pride - spiegano gli organizzatori - fa inoltre parte di Onda Pride, il movimento che unisce tutti i Pride italiani. L'esigenza della nostra comunità di far avanzare le proprie istanze, di far sentire la sua voce a dare orgogliosamente visibilità ai suoi volti è più forte e necessaria che mai. Il Milano Pride 2022 porterà le nostre voci alla cittadinanza e al paese sia online sia in presenza: saremo presenti, attivi, vivi e vitali, pronti a colorare Milano. Il Milano Pride 2022 si svolgerà, con un calendario di iniziative diffuse per la città, un festival di eventi che si concluderà con un grande evento finale sabato 2 luglio".