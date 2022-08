L'ostello del paese isolato in gestione gratis per 5 anni

Gestire un ostello per cinque anni senza pagare un euro d'affitto. A renderlo possibile un bando del Comune di Monteviasco, paese nelle montagne del Varesotto, rimasto isolato da quando è chiusa la funivia.

Raggiungibile attraverso una mulattiera di 1.442 gradini, il paesino si trova a mille metri di altezza sulle Prealpi Varesine, nell'immediato entroterra del Lago Maggiore. Proprio nel tentativo di rilanciarlo, viste le conseguenze dell'impossibilità di raggiungerlo in auto che perdura da 4 anni, nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Curiglia con Monteviasco ha pubblicato un bando pubblico per concedere una foresteria in comodato d'uso gratuito per cinque anni.

Monteviasco è un caratteristico borgo interamente edificato con la pietra locale. Il Fondo ambiente italiano lo definisce "un luogo magico, sacro nella sua incontaminata bellezza". Dal paese si gode della vista sul Lago Maggiore, le isole Borromee e la Svizzera. Si tratta di una destinazione perfetta per chi ama la natura e la tranquillità.

Nell'attesa di trovare qualcuno che possa contribuire a promuovere Monteviasco gestendone l'ostello, quest'estate per consentire a chi ha una seconda casa nel borgo di andarci, ad agosto sono stati organizzati tre viaggi in elicottero. La foresteria, attualmente inutilizzata, ha bisogno di lavori di ristrutturazione, ma per realizzarli è possibile accedere al finanziamento del fondo per il sostegno ai Comuni marginali. Per maggiori info su come candidarsi ed entro quando è possibile farlo, è possibile consultare il bando sul sito del Comune.