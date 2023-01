Chiude l'allacciamento tra A1 e tangenziale Ovest

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 23 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano e Melegnano, verso Bologna.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest, seguire le indicazioni per Val Tidone, immettersi sulla SP412 e sulla SP40 seguendo le indicazioni per A1 Milano-Napoli, per un itinerario di circa 12 km e rientrare sulla A1 allo svincolo di Melegnano.

Lo comunica Autostrade per l'Italia in una nota.