Fedez e J-Ax hanno fatto pace e hanno annunciato un progetto per Milano

Hanno fatto pace e ora lavoreranno insieme Fedez e J-Ax. I due cantanti milanesi - dopo anni di battibecchi e tensioni a distanza - sono tornati a parlarsi e nella mattinata di domenica 22 maggio hanno annunciato che collaboreranno per un progetto dedicato a Milano.

I dettagli non sono ancora stati svelati (il tutto verrà annunciato durante una conferenza stampa a Palazzo Reale nella giornata di domani, lunedì 23 maggio) ma il progetto - come annunciato dai due rapper - è nato quando Fedez ha scoperto di avere un cancro al pancreas. Una cosa è certa: non sarà una canzone: "Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene".

"Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio - hanno scritto i due cantanti in un messaggio congiunto -. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena".