Il ministro ucraino alla Triennale: "Abbiamo molto con cui sorprendervi"

E' intervenuto anche il ministro ucraino della cultura, Oleksandr Tkachenko, all'inaugurazione della 23esima edizione dell'esposizione internazionale della Triennale Milano, che all'Ucraina ha fortemente voluto dedicare un padiglione espositivo sull'onda della guerra sferrata dalla Russia il 24 febbraio.

"La Russia - ha detto il ministro - per molti secoli ha cercato di rubare la nostra cultura. Cerchiamo ora di difenderla e dimostrare quanto è unica e quanto ci definisce. L’esposizione della Triennale è una grande opportunità per la cultura e il popolo ucraino in tempi di guerra".

"Questa iniziativa - ha aggiunto riferendosi al padiglione ucraino in Triennale - serve per costruire ponti culturali tra l’Italia, l’Europa e l’Ucraina, è necessario che non sia solo un’azione isolata ma che ci sia l’obiettivo di costruire una cooperazione orizzontale tra istituzioni, per conoscerci meglio reciprocamente e da diversi punti di vista perché c’è molto di sconosciuto sull’Ucraina, ma abbiamo molto da dire e con cui sorprendervi. Facciamo che questo evento diventi un mattone nella costruzione di relazioni tra l’Ucraina, l’Italia e l’Europa".

'Planeta Ukrain', la piattaforma preparatoria del padiglione dell’Ucraina alla prossima esposizione internazionale, è curato dallo scrittore Gianluigi Ricuperati con Lidiya Liberman, attrice, e Anastasia Stovbyr, pianista, e sarà attivo durante i sei mesi della prossima esposizione.

Guerra e patrimonio culturale

La guerra non è soltanto città rase al suolo, missili incessanti, rifugiati e deportati, morti, feriti; la guerra è anche "furto" dei capolavori dell'arte. Lo ha detto proprio il ministro Tkachenko qualche giorno fa in un'intervista all'Adnkronos: "Abbiamo dati verificati secondo cui dai territori occupati, da città come Mariupol o Melitopol, i russi stanno portando via i nostri capolavori. Vogliono cancellare cultura e patrimonio artistico del nostro paese".

Secondo i dati riferiti dal ministro, sono circa 400 i beni culturali danneggiati o distrutti dai russi dall'inizio della guerra e, di questi, più di 150 sono chiese o istituti religiosi. "Due musei sono stati distrutti intenzionalmente: un museo della regione di Kyiv che conteneva i quadri di una nota pittrice ucraina, Maria Prymachenko, dove per fortuna le opere sono state salvate, e il museo Hryhorii Skovoroda, del quale quest'anno avremmo festeggiato 300 anni dalla sua nascita. Entrambi si trovano in due piccoli paesi, ed è impossibile sbagliare obiettivo perché si trovano lontano dai grossi centri abitati", ha detto Tkachenko, riferendo che sono stati danneggiati anche monumenti ai soldati sovietici: "La dimostrazione che i discorsi della Russia sulla loro storia sono solo propaganda".