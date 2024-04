È morto Padre Valter Arrigoni

È morto a Foggia nella mattinata di mercoledì 10 aprile Padre Valter Maria Arrigoni, monaco diocesano lecchese, che aveva frequentato la facoltà Teologica dell'Italia settentrionale a Milano.

Padre Arrigoni lo scorso 7 dicembre aveva festeggiato i 35 anni di sacerdozio, come racconta FoggiaToday.it. Gli studi milanesi furono seguiti dalle esperienze tra i Passionisti, nelle diocesi di Acqui Terme, nella diocesi di Vallo della Lucania dove frequentò la facoltà Teologica dei santi Cirillo e Metodio e ricevette il diaconato. Continuò gli studi di teologia con insegnanti di grande livello, tra cui il cardinale Scola e Dora Castenetto e fu ordinato a Foggia da monsignor Giuseppe Casale nel 1988.

Nel febbraio del 2004 iniziò a svolgere la professione perpetua di 'Monaco diocesano' per conto dell'Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. Per oltre vent'anni ha insegnato Sacra scrittura in diverse città. Nella sua lunga esperienza ricoprì anche l'incarico di parroco di Montegrazie (in Liguria) e di Monteleone di Puglia, che nel 2018 ne celebrò i 30 anni di sacerdozio. Per quattro anni fu anche vicario presso la parrocchia di San Salvatore a Foggia.