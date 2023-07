Area C sarà più cara del 50% e a pagamento anche nel week-end

Biglietto d'ingresso da 5 a 7,50 euro e pagamento anche nel week-end. Confermati gli aumenti previsti per entrare in Area C. La zona a traffico limitato di Milano diventa più cara e si estende anche a sabato, domenica e festivi, mentre finora era obbligatorio pagare per accedervi solo dal lunedì al venerdì. I rincari sono previsti a partire dal 30 ottobre; non c'è ancora una data, invece, per l'entrata in vigore del pagamento anche nei fine-settimana.

Ad annunciare le novità è stato il sindaco Beppe Sala, insieme all'assessora alla Mobilità Arianna Censi, al termine della giunta che ha varato un pacchetto di delibere legate alla mobilità in città, tra cui c'è anche quella relativa ad Area C. Il provvedimento per estendere la quota di ingresso ai week-end deve ancora passare dal Consiglio comunale.

"Questo prezzo di ingresso non lo toccavamo da una vita - ha detto Sala - e 7,50 euro non è un numero a caso, infatti avevamo agganciato simbolicamente il ticket di Area C a quello del biglietto del trasporto pubblico, che era 1,50 quando è stata introdotta Area C e adesso è 2,20". Chi ha la residenza in città, come ha spiegato il primo cittadino, non dovrà pagare l'ingresso alla Ztl il fine settimana e nei festivi. Dopo il 40° ingresso gratuito durante la settimana pagherà 3 euro.

Palazzo Marino prevede di incassare a regime circa 15 milioni di euro in più rispetto ai 30 milioni all'anno attuali equivalenti alle entrate per Area C. "Non è una misura finalizzata a incassare - ha precisato l'assessora Censi - ma a non fare entrare le auto in centro città". La scelta di introdurre il pagamento anche il week-end e i festivi nasce dal fatto che "stiamo vedendo che il numero di ingressi nelle giornate di sabato, domenica e festivi - ha aggiunto Sala - è uguale ad altri giorni, non è gente che entra per andare al lavoro ma per shopping e andare in giro".

Contrari al provvedimento che stabilisce i rincari alcuni consiglieri comunali, tra i quali Carlo Monguzzi (Europa Verde). "Abbiamo chiesto un piano per riformare la mobilità a Milano e ci troviamo questo piccolo provvedimento inutile e sbagliato. L'aumento di 2,50 euro non convincerà certo nessuno a non usare l'auto, che era lo scopo di area C, ma farà solo arrabbiare chi già la usa che continuerà a farlo - le parole di Monguzzi -. Un provvedimento inutile quindi per la riduzione del traffico. Vogliamo discutere di Milano a 30 all'ora, degli 890mila ingressi al giorno che ci dicono che area B così non funziona, del contrasto alle 100mila auto in sosta abusiva. Che delusione. Più idee, più proposte, più coraggio".