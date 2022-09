A Milano la supercar da 10 milioni di euro

Il palco di un teatro per un capolavoro su quattro ruote. Al Lirico di Milano lunedì sera è stata presentata al mondo la nuova Utopia Pagani, la super car "musicale" da 10 milioni di euro prodotta soltanto in 99 modelli, tutti già venduti.

L'hypercar della casa automobilistica italiana, da 864 cavalli, sposa potenza e note, con il guidatore che verrà salutato da una cellula musicale da scegliere tra le tre disponibili a seconda dell’umore - solare, melanconico, pop - quando chiuderà la portierà o azionerà i tergicristalli.

È stato lo stesso designer e fondatore dell’azienda, Horacio Pagani, a sedersi al pianoforte per accennare le prime note di un brano composto in giovane età poi proseguito con l’esecuzione dell’orchestra sinfonica del Conservatorio di Milano. Una composizione originale creata da Vincenzo Parisi, vincitore nel ‘21 del premio di composizione del Conservatorio, e ispirata dai brani del giovane Pagani.

"La composizione si ispira a tre cellule tematiche ideate da Horacio Pagani all’inizio degli anni 80 originariamente per pianoforte solo - ha spiegato Parisi -. Le ho sviluppate seguendo idealmente un arco narrativo che esalta la storia dello stesso designer, dalla pampa argentina ai primi modelli di veure da lui disegnate fino alla realizzazione della nuovissima Pagani Utopia. Il sound graffiante dell'orchestrazione ricalca il suo design slanciato e compao, l’estro ingegneristico si fa contrappunto di melodie caraerizzate dal lirismo di un sogno lontano”.

"È una grande emozione, davanti a questo palco generoso, eseguire le note create nella mia adolescenza e un privilegio farlo insieme all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano – ha commentato Horacio Pagani -. Grazie a Vincenzo Parisi, che partendo da una semplice cassea e un piccolo registratore ha trascrio le note sul pentagramma per essere suonate da 48 musicisti. Non ho studiato musica, ma semplicemente mi sedevo al pianoforte finché non riuscivo ad esprimere quello che avevo in mente, brani che non avrei mai pensato potessero accompagnare questo momento. Ma da oggi questa musica ha un nome, quello di Utopia".