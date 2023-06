A Milano si può comprare da mangiare coi soldi del Monopoly

Tutti, almeno una volta, lo hanno sognato o detto per scherzo durante un'interminabile partita: "Sarebbe bello pagare con i soldi del Monopoly". Un sogno che per un giorno diventerà realtà a Milano. Proprio così: giovedì 8 giugno, in piazza XXV Aprile, un food truck consentirà di pagare con le banconote del popolarissimo gioco in scatola.

L'appuntamento è a mezzogiorno presso il food truck "Al Panino Imprevisto", un nome non casuale visto che riprende quello di una (temuta) casella del gioco. In questo caso però niente da temere. I passanti potranno banchettare con un panino gourmet e una bevanda, saldando il conto con il Monopoly Dollar, le cui banconote (da 500 di taglio) saranno distribuite per l'occasione da hostess e stewart sul posto.

C'è dietro un'iniziativa commerciale. Hasbro, la società editrice del più famoso gioco da tavola del mondo, ha ideato una piattaforma di 'premi' per tutti coloro che acquisteranno un Monopoly dal 22 maggio al 2 luglio: gli acquirenti riceveranno un credito di 50 euro trasformato in Monopoly dollar virtuali, spendibili per attività sportive, turistiche, ristoranti, benessere e altro ancora. Il food truck è quindi un 'assaggio' dell'iniziativa.