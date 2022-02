Milano senza palazzo del ghiaccio? "Al Palaitalia altri sport dopo le Olimpiadi"

Milano rischia di restare senza un palazzo dedicato al ghiaccio. E questo nonostante ne stia per essere costruito uno, a Santa Giulia, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, che si svolgeranno a Milano e Cortina d'Ampezzo. Il motivo è che, dopo i giochi olimpici, il futuro Palaitalia verrà riconvertito ad impianto multidisciplinare. "Ma rimetterci il ghiaccio di volta in volta costerebbe una paccata di soldi", commenta Pierangelo Santelli, presidente del comitato paralimpico lombardo, avvertendo della situazione.

Santelli, pluridecorato atleta paralimpico e poi dirigente sportivo, ne ha parlato durante il sopralluogo delle commissioni comunali al centro sportivo Saini. "Vedo alcune criticità sul Palaitalia", ha commentato: "Nel momento in cui i Giochi finiranno, diventerà un palazzo multidisciplinare. E questo vuol dire che a Milano non avremo un palazzo del ghiaccio. Il Palaitalia rimarrà una struttura per manifestazioni canore, basket e altri sport. E se si toglie il ghiaccio, per rimetterlo ci vogliono tanti soldi. Intanto la città rimane senza".

Ad oggi l'unico palazzo del ghiaccio a Milano è l'Agorà, ma per accedervi ci vogliono circa 250 euro all'ora: "Le società - ha spiegato Santelli - non riescono a sostenere questi costi". Dunque nel breve termine occorrerebbe, ha concluso il presidente del comitato, "abbassare i costi dell'Agorà".

Il Palaitalia, i cui lavori cominceranno nel 2022, sarà un palazzo dello sport da 16 mila spettatori in grado di ospitare anche altre manifestazioni, come i concerti. Le bonifiche dei terreni sono già state avviate. Verrà realizzato e successivamente gestito da Eventim,