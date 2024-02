Palasharp, il comune scrive a Forumnet: "Attesa risposta entro 15 giorni"

Le sorti del Palasharp sono ancora un'incognita. Se lo scorso anno si era ipotizzato di usare il palazzetto per le competizioni di hockey femminile dei giochi olimpici, a settembre è arrivato il 'no' definitivo. Per le Olimpiadi 2026 non è prevista riqualificazione, tanto che l'hockey è stato spostato su Rho Fiera. Ma il comune di Milano non si ferma, e punta comunque a una riqualificazione complessiva dell’impianto sportivo e di intrattenimento.

Nei giorni scorsi, come si legge in una nota di Palazzo Marino, è decaduta l'aggiudicazione di Ticketone in Ati con Mca Events nella procedura di partenariato pubblico privato per la riqualificazione del Palasharp. Per questo il comune ha deciso di contattare formalmante la seconda società che aveva partecipato alla gra: Forumnet.

Palazzo Marino ha recapitato, infatti, una pec alla società per capire se vi sia ancora interesse alla riqualificazione del palazzetto, "alle medesime contrattuali offerte in fase di gara". L'offerta dovrà essere confermata da Forumnet entro 15 giorni, la risposta, quindi, si dovrebbe avere non oltre metà febbraio.