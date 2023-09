Il comune non sa cosa fare con il Palasharp

Di certo c'è solo una cosa: il Palasharp non sarà riqualificato per le olimpiadi invernali del 2026. Le competizioni di hockey femminile che avrebbe dovuto ospitare durante i giochi, infatti, sono state spostate nei padiglioni della Fiera di Rho, dove verrà allestita una polo temporaneo dedicato agli sport su ghiaccio.

Per il momento neanche il comune sa cosa farsene. "Il Palasharp possiamo metterlo in vendita o rifare una gara che lo affidi in gestione - ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala rispondendo alle domande dei giornalisti venerdì 8 settembre -. A un certo punto però abbiamo considerato che per farlo rientrare nell’ottica olimpica, che vuol dire tempi stretti e caratteristiche di costruzione e gestione particolari, lo sviluppatore non ci stava, quindi penso che si potrà comunque con un profilo diverso riprovare ad affidarlo a qualcuno".