A Milano si allunga l'elenco dei palazzi dismessi

Si allunga l’elenco degli immobili dismessi di Milano. Nei giorni scorsi la squadra del sindaco, Beppe Sala, ha inserito altri cinque immobili dismessi nell’elenco che comprende vecchi condomini, ex fabbriche e palazzi che ospitavano uffici. Nel registro attualmente ci sono 143 immobili. Tutti in malora (o quasi).

Nella lista, più nel dettaglio, è stata inserita l’ex fabbrica di via Cosenz 28 (zona Bovisa), il palazzo al civico 40 di via Medici del Vascello (zona Rogoredo), l’ex deposito al civico 90 di viale Monza, gli uffici ai civici 87/4, 87/6 di via Mecenate e il condominio di viale Abruzzi 42.

Per gli edifici in elenco le relative proprietà hanno due anni di tempo (il minimo consentito dalla Legge regionale) per presentare le proposte di intervento, pena la perdita dei premi volumetrici, se previsti. Non solo, il Comune di Milano “ha fissato al 10% il tetto massimo di incremento dei diritti edificatori (il minimo consentito dalla Legge regionale) e individuato una serie di ambiti territoriali in cui questa possibilità non può essere concessa, per ragioni di particolare tutela paesaggistica, ambientale e architettonica”, puntualizzano da piazza Scala.

Ad oggi, palazzo Marino registra circa 100 richieste di interventi edilizi, tra ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e demolizioni, 19 delle quali già autorizzate attraverso il rilascio del titolo.