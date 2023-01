Due palazzi in Duomo verranno completamente tappezzati di foto

Più di mille foto ricopriranno completamente le facciate dei due edifici dell'Arengario. Succederà in piazza Duomo dal 31 gennaio al 14 febbraio, grazie all'installazione 'Ora tocca a voi', parte del progetto artistico 'Inside out' firmato dall'artista francese Jr, che in tutto il mondo dà vita a opere d’arte pubblica monumentali e partecipative.

Dopo essere stato in diversi punti del mondo, da New Orleans a Maracaibo, passando per Tblisi, 'Ora tocca a voi' arriva a Milano nella sede del Museo del Novecento e nell'edificio gemello, che verranno tappezzati con oltre mille ritratti fotografici. L'obiettivo dell'installazione è dare voce a "storie e sogni delle persone in grandi opere di arte pubblica per creare un dialogo con la comunità e promuovere la riflessione su temi sociali e culturali". In particolare, a Milano, i protagonisti saranno gli anziani: le immagini, infatti, sono state scattate in 40 Rsa di tutta Italia con l'idea di metterli al centro, all'indomani di un periodo che li ha visti vivere la solitudine e le difficoltà dell'isolamento. Il progetto vuole anche sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del ruolo delle persone più anziane e del confronto tra le diverse generazioni.

Il migliaio di ritratti fotografici verranno distribuiti su circa 700 metri quadri e rimarranno visibili per un paio di settimane. Promosso dal Comune di Milano e Arts_for, il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo del Novecento, l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici e il Municipio 4, grazie al supporto e alla partecipazione attiva di Fondazione Amplifon. 'Inside Out' arriverà il 3 febbraio anche nel Municipio 4, dove i muri esterni della Rsa Coniugi e Ferrari', in via dei Cinquecento, saranno ricoperti da più di 100 mega ritratti degli ospiti della struttura, fotografati dagli studenti dell’Accademia di Brera.

Chi è Jr

Classe '83 e nato a Parigi, Jr, all'anagrafe Jean René, è un artista noto per le sue installazioni monumentali e site specific, create a partire dalla tecnica del collage fotografico. Il francese, che si definisce un 'artivista urbano', si è esibito in città come New York, Berlino e Amsterdam. Il suo nome d'arte, oltre a essere formato dalle sue iniziali, è ispirato al protagonista della serie Dallas, J.R. Ewing.